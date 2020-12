Il n’y a peut-être pas de rivalité entre les personnes qui développent des films de super-héros, mais les fans du genre les comparent constamment, alors le réalisateur Zack Snyder explique la différence entre DC et Marvel.

Il est clair que les deux franchises ne pourraient pas être plus différentes dans leur style. à mesure qu’ils continuent de croître et de se développer.

Warner Bros.et DC ont adopté une approche plus indépendante de leurs films, embrassant les styles et les histoires de cinéastes individuels avant d’essayer de tout intégrer dans un univers connecté plus large.

Alors que l’univers cinématographique Marvel (MCU), d’autre part, consiste à établir des liens, il existe différents styles trouvés dans différents projets, mais le but de chaque titre est de servir le grand récit.

Aucune des deux approches n’est mauvaise ou meilleure que l’autre, et le réalisateur Zack Snyder explique la différence entre DC et Marvel. car il estime qu’il est important que les entreprises continuent à proposer des produits différents.

“Et bien, franchement, j’adore qu’ils aient décidé d’embrasser sa personnalité, je pense qu’il y a toujours eu ce genre de critique et / ou de comparaison. A quoi ça sert? Tu sais, essayer d’être comme Marvel? Essayer de faire ton truc?” Zack Snyder a commencé.

Le cinéaste a poursuivi son explication en notant que «même lorsque je faisais ‘Man of Steel’, ‘Batman vs Superman’ et ‘Justice League’, il y avait des films d’animation de DC qui n’avaient rien à voir avec ce que nous faisions, et il y avait des émissions La télévision DC qui n’avait rien à voir avec ce que nous faisions. “

Il a poursuivi en disant que Marvel avait pris le temps de s’établir et que cela fonctionnait car il n’y avait pas d’émissions ou de films populaires avec ces mêmes personnages. auquel les gens étaient déjà attachés. DC a dû aborder les choses différemment depuis le début.

Après la sortie de “ Wonder Woman 1984 ”, le prochain projet de DC devrait être “ Zack Snyder’s Justice League ”, frappant HBO Max en 2021, selon des rumeurs en mars.