Lors d’une interview avec ComicBook Debate, le cinéaste Zack Snyder révèle qu’il n’a pas l’intention de développer une suite de “ Justice League ” une fois que la version tant attendue que Snyder a faite sera sortie et frappera HBO Max cette année.

Ecoutez, je n’ai jamais pensé que je serais ici pour faire ça. Je ne pensais pas que Justice League finirait. La vérité est, et cela a été largement rapporté et je n’ai aucun problème, que c’est un vieux film. C’est un film d’il y a des années dans le Je travaille dessus. L’univers DC s’est déjà diversifié, a fait son travail, et c’est très bien », a déclaré Snyder, qui a continué …

«Quant à ma vision de ce que je voulais faire avec ces personnages, il est bien connu que je prévois plus de films, cinq films ou quelque chose comme ça, mais maintenant je suis occupé. J’ai beaucoup à faire. C’est génial que les fans aient autant confiance en la trajectoire. “Ouais, c’est incroyable, et je suis ravi pour eux de voir Justice League afin qu’ils puissent réellement boire tout l’élixir de Justice League. Mais continue? Je n’ai pas l’intention de le faire. Mais comme je l’ai dit, je ne pensais pas que je serais ici, alors qui sait?” ? “.

‘Justice League de Zack Snyder‘a compté sur environ 70 millions de dollars pour terminer le montage et les effets visuels du film original du réalisateur, ainsi que des travaux de photographie supplémentaires. J’ai également ramené l’équipe de post-production d’origine avec les membres de la distribution pour enregistrer de nouvelles prises supplémentaires. Le film sortira sur HBO Max en 2021, divisé en quatre parties d’une heure, bien qu’il arrivera également en un seul film de quatre heures.

Poussés par leur foi rétablie en l’humanité et inspirés par le sacrifice désintéressé de Superman, Bruce Wayne et Diana Prince se rassemblent pour affronter un ennemi encore plus grand. Ensemble, Batman et Wonder Woman travaillent rapidement pour trouver et recruter une équipe de métahumains pour affronter cette menace nouvellement réveillée. Mais malgré la formation de cette ligue de héros sans précédent – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg et The Flash – il est peut-être déjà trop tard pour sauver la planète d’un assaut aux proportions catastrophiques.

Avec un scénario de Chris Terrio, le film présente un casting dirigé par Ben Affleck dans Batman, Henry Cavill dans Superman, Gal Gadot dans Wonder Woman, Jason Momoa dans Aquaman, Ezra Miller dans The Flash, Ray Fisher dans Cyborg, Willem Dafoe dans Nuidis Vulko. , Jesse Eisenberg comme Lex Luthor, Jeremy Irons comme Alfred Pennyworth, Diane Lane comme Martha Kent, Connie Nielsen comme reine Hippolyta, JK Simmons comme commissaire Gordon et Amy Adams comme Lois Lane.

Sorti en novembre 2017, le film a reçu des critiques de toutes sortes, récoltant un montant brut mondial de 658 millions de dollars. Cela en a fait une véritable bombe pour Warner Bros., car tout ce qui rapportait moins de 750 millions de dollars était estimé comme une perte pour le studio.