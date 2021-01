Le réalisateur Zack Snyder ne cesse de surprendre les fans de DC Extended Universe (DCEU), car il a non seulement partagé des données non publiées non seulement sur sa version de “ Justice League ”, mais aussi sur son BVS très critique, depuis semaine a révélé que la photo originale de Wonder Woman dans “ Batman v Superman ”, ce qui pourrait changer complètement la saga Diana Prince.

Dans ‘Batman v Superman’ (BVS), il y a une scène où une photographie prise au début du siècle est montrée où la super-héroïne pose dans son costume classique à côté d’une équipe de la Première Guerre mondiale, y compris Steve Trevor, l’intérêt amoureux de la protagoniste. Cette image serait recréée pour le live-action ‘Wonder Woman’ réalisé par la cinéaste Patty Jenkins.

Cependant, dans une récente interview pour Comicbook.com, Snyder a montré la photo originale de Wonder Woman dans “ Batman v Superman ”, qui n’a pas été utilisée dans la coupe pour le grand écran, car il est montré que l’héroïne était dans un conflit armé du XIXe siècle, un contexte très différent du long métrage de 2017 mettant en vedette Gal Gadot.

L’image montre Diana Prince également avec son armure classique, mais tenant avec sa main gauche trois têtes de certains soldats et l’équipe qui l’accompagne sont de nationalités différentes, en tant que japonaise, africaine, indienne, amérindienne et un Écossais. Ensuite, vous pouvez mieux voir la photo.

“L’univers DC s’est diversifié et a fait son truc et c’est très bien. Quant à ce que j’ai fait et quant à ma vision de ce que je voulais faire avec ces personnages et du voyage que je voulais qu’ils entreprennent, Il est bien connu que j’ai prévu plus de films, cinq films ou quelque chose du genre, mais je suis occupé. J’ai beaucoup de choses à faire », a-t-il expliqué dans la même interview.

En revanche, Snyder est en train de développer sa version de ‘Justice League’ qui arrivera sur HBO Max cette année sous la forme d’une mini série divisée en quatre parties d’une durée d’une heure. La date exacte de sa création est encore inconnue.