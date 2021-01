L’un des éléments clés pour comprendre l’univers étendu DC est Zack Snyder, qui a réalisé les premiers épisodes de cet univers et lui a donné ce ton sombre qui le différencie de Marvel Studios, mais malgré le fait qu’il soit revenu pour terminer sa version de ‘Justice League ‘, On sait peu de chose s’il retournera travailler pour le genre des super-héros, mais apparemment il n’en est pas tout à fait sûr, car, selon ses mots, Zack Snyder ne reviendra pas au DCEU.

Après une longue campagne sur les réseaux sociaux, la plateforme de HBO Max la version de Zack Snyder de ‘Justice League’, qui durera quatre heures et sera divisé en quatre épisodes d’une heure et sera Mars 2021, mais il semble qu’il n’a pas l’intention de retourner dans cet univers, du moins pas pour le moment.

Lors d’une interview pour ComicBook, il a été révélé que Zack Snyder ne reviendra pas au DCEU, comme il n’a pas l’intention de continuer à faire plus de films et de terminer ce qu’il avait prévu depuis le début, plusieurs films de “ Justice League ”:

“L’univers de DC s’est diversifié et a fait son truc et c’est très bien. Il est bien connu que j’ai planifié plus de films, cinq films ou quelque chose comme ça, mais je suis occupé. J’ai beaucoup à faire. Est-ce cool que les fans ont tellement confiance en la trajectoire? Oui, c’est incroyable et je ne pourrais pas être plus heureux et je suis ravi qu’ils voient ‘Justice League’ afin qu’ils puissent vraiment boire tout l’élixir de ‘JL’. Mais est-ce que je continuerais? Je n’ai aucun projet pour le faire. Mais comme je l’ai dit, je ne pensais pas être là, alors qui sait? “