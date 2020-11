L’une des séries sensationnelles de l’année dernière était celle pour laquelle Zendaya peut désormais se vanter d’un Emmy. Euphoria est là pour rester et l’affiche récente de son épisode spécial de Noël le confirme. L’actrice susmentionnée a partagé l’image via son compte Twitter et avec cela la date de sortie du 6 décembre a été confirmée sur la pierre, date à laquelle nous saurons ce qui est arrivé à Rue et à certains autres personnages.

Malgré la pandémie, Sam Levinson a réussi à filmer deux épisodes spéciaux qui permettront de combler le fossé entre la première saison et la seconde très attendue. En plus de cela, il a également eu le luxe de tourner un film auquel Zendaya a également participé. Mais c’est une autre histoire que vous pouvez lire ici.

Quant à Euphoria, il s’avère que le premier épisode spécial que nous verrons en décembre prochain sera intitulé Partie 1: Rue; ou du moins celui de ce que l’affiche commentée prévoit que vous pouvez voir ci-dessous.

Ce qui est frappant dans tout cela, c’est qu’il avait déjà été rapporté que l’épisode serait intitulé Trouble Don’t Last Always, mais ce nouveau matériel partagé par Zendaya semble indiquer un changement. Quel que soit le titre du chapitre, l’histoire sera la même. Il se concentrera (via) sur ce qui est arrivé à Rue après avoir déposé Jules à la gare et subi une rechute (spoiler).

Cet épisode d’Euphoria est censé être sur le thème de Noël, mais uniquement parce que les événements se produiront pendant la période des fêtes. Ne nous attendons pas à ce que l’intrigue inclue des lutins d’usine ou le Père Noël. Mais nous espérons voir confirmé Zendaya et Colman Domingo, qui a joué Ali lors de la première saison. À propos, les deux seuls que HBO a mis en avant pour cet épisode.

Il n’y a toujours pas d’autres informations sur le deuxième épisode spécial. Au début, on pensait qu’il arriverait une semaine après le premier, mais tout semble indiquer qu’il ne le sera pas. Sans titre apparent, date fixe ou synopsis officiel révélé par HBO, nous n’avons d’autre choix que d’attendre plus de nouvelles.

Partie 1: Rue arrivera le 6 décembre chez HBO Max aux États-Unis et au Mexique via la plateforme HBO Go. L’épisode sera réalisé par Sam Levinson, qui créera le film Malcolm & Marie. avec Zendaya et John David Washington (Tenet), en février prochain via Netflix.

Luis Angel H Mora Ma lettre de Poudlard n’est jamais arrivée, alors j’ai concentré ma vie sur le cinéma. J’aime écrire, Harry Potter, Doctor Who et les soirées où je suis astrologue. John Williams et The Killers musicalisent le drame de ma vie.