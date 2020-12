Zoom aurait des appels vidéo parfumés (via). Erin Yuan, PDG de la société de technologie de conférence à distance, a rendu compte du plan il y a quelques jours lors d’une réunion virtuelle sur l’entrepreneuriat, appelé Sommet du Sud.

Zoom prévoit de mettre en œuvre des appels vidéo où les odeurs peuvent être détectées.

L’exécutif a souligné que l’idée principale du projet est «de se connecter avec n’importe qui dans le monde et de sentir que vous êtes dans la même cafétéria. Aucune différence”. En outre, Il a dit que ce qu’il vise, c’est que, par exemple, si quelqu’un à l’autre bout de la ligne est dans la cuisine, vous pouvez percevoir toutes les essences qui l’entourent..

Depuis le début de la quarantaine, le programme “Z” est devenu l’un des plus utilisés pour le travail, l’école ou simplement pour se rapprocher de nos proches. Par conséquent, il n’est pas surprenant que de nouvelles options soient recherchées pour la mise en œuvre, puisque l’interaction numérique gagne du terrain à pas de géant.

Yuan en est conscient et a mentionné ce qui suit lors de son discours (via):

«» Nous n’en sommes pas encore là, mais l’avenir est prometteur. Nous devrons continuer à travailler aussi dur que possible et continuer à innover.

Ainsi, comme le mentionnait l’employeur, il n’y a toujours pas de date précise pour le lancement de cet outil, mais avec la rapidité avec laquelle les progrès sont réalisés et avec autant de temps à perdre grâce à la garde, il ne faudra sûrement pas longtemps avant que cela soit fait. l’annonce officielle que maintenant nous pouvons sentir la pizza de nos amis pendant qu’ils la mangent, même si nous sommes au Mexique et qu’ils sont en Italie.

En plus de cela, Zoom aura des appels vidéo avec du parfum, récemment, ils ont présenté leur système From Home (de chez eux). Entrez ici pour savoir de quoi il s’agit.

