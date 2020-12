Cinepolis relancera toute la saga Harry Potter Quelque chose de magique! | Instagram

C’est vrai, les fans de la saga de Harry Potter ils pourront revivre très bientôt les aventures des personnages sortis des livres du célèbre écrivain JK Rowling dans les cinémas mexicains et tout cela grâce à Cinepolis.

Si vous êtes fan de Harry Potter, c’est toujours le bon moment pour revoir les films de la saga cinématographique qui a adapté la série de livres JK Rowling, cependant, c’est le moment idéal pour le faire, car Cinépolis les mettra dans leur panneau d’affichage à venir.

Comme cela a été récemment partagé sur le compte officiel de la chaîne de cinéma sur Twitter, aux salles de cinéma Cinépolis Les huit films mettant en vedette Daniel Radcliffe, Emma Watson et Rupert Grint arriveront, cependant, les détails sur les heures et les dates des représentations n’ont pas encore été donnés malgré l’intérêt des fans.

Ce que nous savons jusqu’à présent, c’est que les films ne seront pas disponibles dans tous les cinémas de la chaîne car certains sont fermés en raison du feu rouge, comme les succursales de Mexico et de Querétaro.

Sans aucun doute, l’opportunité de revivre l’histoire du garçon sorcier et de ses amis au cours de ses années d’études à Poudlard est quelque chose que ses fans ne prévoient pas de manquer car trouver les huit films dans les théâtres n’est pas quelque chose qui arrive souvent.

On ignore également combien de temps ils seront disponibles dans chacune des agences incluses dans la liste partagée par Cinépolis.

Malheureusement, cette année 2020, nous n’avons pas eu autant de premières dans les cinémas que les autres années en raison de la pandémie de coronavirus, et dans les premiers pays où les salles de cinéma ont été rouvertes, ce n’est pas que tant de premières sont arrivées, mais plutôt les films sont revenus. qui figurent sur le projet de loi depuis d’autres années.

La saga Harry Potter n’est qu’une de ces rééditions et elle a très bien fonctionné malgré le fait que la quantité de public qui va au cinéma n’est pas la même que dans une situation normale.

C’est pour cette raison que la projection de ces adaptations est l’un des meilleurs moyens de revitaliser le cinéma qui ne va pas si bien que nous disons à cause de ce qui se passe aujourd’hui.

Un exemple de ceci était la renaissance de Harry Potter et La pierre philosophale en Chine, grâce à laquelle elle a finalement franchi la barre du milliard de dollars au box-office mondial.

Il faut se rappeler que dans ce pays il l’a fait avec une version restaurée et en 4K, ce qui n’a pas été dit que ce sera le même qui arrivera au Mexique.

Avant ce film, le seul de la série à avoir réalisé un box-office similaire était Harry Potter and the Deathly Hallows Part II, qui était la conclusion de la saga de huit films qui a divisé l’adaptation du dernier roman en deux afin de mieux comprendre le résultat de l’histoire populaire.

Il est à noter que les films de Harry Potter ils ont commencé à sortir en salles de 2001 à 2011, date à laquelle le dernier est sorti.

Celles-ci sont apparues comme des adaptations de la saga littéraire créée par l’écrivain JK Rowling, qui ont été un succès à elles seules, au point que l’auteur a écrit des livres supplémentaires sur l’univers bien qu’ils ne soient pas nécessairement des suites de l’histoire principale.

Cependant, Fantastic Animals and Where to Find Them, qui a été publié en 2001 et est un guide des animaux du monde sorcier et a fini par devenir un conte complètement différent que Rowling a pris pour mener à plus de films.

