oy Hodgson dit que Crystal Palace sera désavantagé par le retour à cinq remplaçants et s’est demandé si un retour aurait un impact positif sur le bien-être des joueurs, bien qu’il n’ait pas l’intention de voter contre l’idée.

L’argument en faveur de la réintroduction est centré sur le bien-être des joueurs, bien que Hodgson ne soit pas convaincu que cela fera une trop grande différence alors que d’autres ont admis avoir voté par pur intérêt personnel.

Alors que l’ancien patron de l’Angleterre a des réserves sur un retour à cinq remplacements et pense que les clubs ne sont que pour gagner quelques points de plus chacun, le joueur de 73 ans ne fera pas obstacle à la majorité.

“Je suis prêt à suivre le courant après la réunion d’hier”, a déclaré Hodgson. “L’essentiel de l’argument était que cela est nécessaire pour le bien-être des joueurs parce que plus de joueurs se blessent et avoir des opportunités supplémentaires de remplacer permettra d’éviter ces blessures. Je n’achète pas cela en particulier, je veux dire que cela pourrait faire mais je ne pense pas. c’est un argument extrêmement fort, je pense toujours que c’est un avantage pour les équipes qui ont des effectifs plus forts, des joueurs de plus grande qualité à leur disposition pour que plus tard dans les matchs, quand les autres sont fatigués, ils puissent les amener.

“Je ne m’éloigne pas de cette idée originale que pour des équipes comme nous, les cinq sous-marins ne seront pas un avantage, ce sera un désavantage. D’un autre côté, j’ai beaucoup de sympathie pour ces équipes qui jouent autant Jeux.

“J’ai voté à l’origine pour rester avec les trois parce que nous votons tous pour nous-mêmes, nous ne voyons pas cela comme un avantage d’avoir cinq sous-marins, nous ne voyons cela que comme un avantage pour ces clubs. Je pense que nous sommes en droit de dire avec notre vote que nous ne voulons pas l’accepter. Mais je pense qu’il y a eu une telle clameur maintenant, un tel désir [for change]. Une fois que vous commencez à apporter le bien-être des joueurs, cela rend la tâche très difficile pour des gens comme moi – qui ne peuvent certainement pas prouver que le bien-être des joueurs ne sera pas amélioré ou amélioré par cela, je le veux [player welfare] pour aller aussi bien que n’importe qui d’autre.

“Si cela passe à un autre vote et que le président me demande si j’ai changé d’avis, je serais assez heureux de dire que si c’est ce que tout le monde veut, alors allez-y. Je ne veux pas être celui-là. debout devant les barricades avec un drapeau disant que tout est faux. Ce n’est pas tout faux et ce n’est pas bien. En fin de compte, nous sommes tous intéressés par ce qui va nous aider à obtenir quelques points de plus à la fin de la journée, cinq abonnements ne nous aideront pas à obtenir plus de points, c’est certain. “

Des questions ont également été soulevées concernant l’intégrité de la Premier League et la modification des règles pendant la campagne lorsqu’un vote a déjà eu lieu. Le problème a été soulevé par Nuno Espirito Santo, le manager des Wolves, mais n’est pas considéré comme suffisant pour arrêter le changement si un autre vote avait lieu, comme prévu, comme le manager de West Ham David Moyes et Scott Parker de Fulham changeant également d’avis sur le problème.

