Le Mandalorien a terminé sa deuxième saison avec plusieurs des séquences les plus excitantes de l’univers Star Wars au cours des dix dernières années.

Non seulement il a réussi à retrouver l’esprit de la franchise, mais il a également amené à la télévision une histoire suffisamment solide pour permettre une nouvelle réinterprétation de l’univers imaginé par George Lucas.

Avec son style sobre, des hommages discrets au canon principal et. en particulier, son émotivité a montré que l’essence de Star Wars est aussi puissante que durable. La série a pu le capturer pleinement. Tout cela pour créer quelque chose de beaucoup plus élaboré que jusqu’à présent, Disney l’avait réalisé avec sa soi-disant «nouvelle trilogie».

Leçons tirées de ‘The Mandalorian’ et de l’univers Star Wars

Bien sûr, c’est plus qu’un reflet de fruit d’enthousiasme. Le mandalorien est un produit élégant et sophistiqué. Celui qui a prouvé diverses choses sur Star Wars. Une visite de ce qui fait de la franchise l’une des mythologies modernes les plus puissantes et cher.

Un bon caractère fait la différence

Au cours des cinq dernières années, l’une des plaintes les plus fréquentes des fans de Star Wars était le besoin de grands personnages. Ou du moins avec suffisamment de substance et de profondeur pour imiter leurs pairs traditionnels. La soi-disant «nouvelle trilogie» n’était pas seulement un recueil de stéréotypes plus ou moins reconnaissables. Aussi une reconstitution sans trop de ressources des points les plus importants de l’histoire imaginée par George Lucas.

La réinvention de Disney avec les films s’est concentrée sur un nouveau chemin de héros. Un dans lequel The Force et ses manières mystérieuses avaient un intérêt particulier. Mais il n’a pas réussi et aussi, manquait d’esprit pour raconter une histoire qui pourrait retrouver la puissance du canon original. L’ensemble des personnages était une collection d’absurdités. Rey (Daisy Ridley) s’est avéré être une version pour une nouvelle génération de Luke Skywalker, sans sa complexité et sa profonde évolution.

Finn (John Boyega) est passé par The Force Awakens (JJ Abrams – 2015) en ne faisant que démontrer le scénario, il ne savait pas vraiment comment adapter sa participation à l’histoire. En fin de compte, même Poe Dameron (Oscar Isaac) était une sorte de simplification de Han Solo de Harrison Ford, inclus dans une sorte de complot Deux ex Machina. sans aucune pertinence.

Pire encore, les décisions prises autour de Kylo Ren (Adam Driver), destiné à être un méchant en évolution et pourtant il était si mal construit par un scénario complaisant qu’il s’est retrouvé dans le fragile fossé entre une rédemption incompréhensible et une perte totale de son essentiel. En fin de compte, l’ensemble des personnages de la trilogie était une excuse pour rcréer des situations familières au public, sans la combinaison d’ingéniosité audacieuse qui l’a précédée.

De grandes différences avec la dernière trilogie Star Wars

Disney Plus

Au lieu de cela, The Mandalorian s’est préoccupé dès les premiers chapitres de montrer un personnage qui, bien qu’il ne montre jamais son visage, avait toute la densité et la capacité au frisson de plusieurs des plus aimés du canon. Din Djarin (Pedro Pascal) n’est pas seulement un chasseur de primes, il est aussi un véritable représentant du meilleur de Star Wars. Il a un contexte dense, une histoire qui pousse ses actions dans le futur et fait également partie des lignes narratives étranges et toujours croissantes de l’univers Star Wars.

Son lien avec Mandalore, son respect du code mandalorien, son mode de vie austère … sont les reflet d’un scénario beaucoup plus large et surtout complexe. Le Mandalorien est l’héritier de la tradition de Han Solo, un pirate de l’espace qui trouve sa place au milieu d’une cause plus juste, ainsi que de Luke, qui comprend la valeur de l’héritage à mesure qu’il devient plus adulte et plus complexe. Jon Favreau a réussi à créer avec Mando un personnage de valeur essentielle: il est le visage de Star Wars pour la nouvelle génération.

“ The Mandalorian ” offre un monde immense et compliqué

Disney Plus

L’une des meilleures décisions de Jon Favreau et Dave Filoni a été Suivez votre personnage principal en dehors des lieux habituels de Star Wars. Le bord extérieur de la galaxie, récupère les meilleures références du canon principal – l’occidental dans sa forme la plus pure, Kurosawa – et vous emmène à un regard profond sur l’ordre brisé et le sens du pouvoir. Favreau réfléchit à l’idée d’un lieu inhospitalier et dévasté, dans lequel les anciennes luttes pour la suprématie du pouvoir et les intrigues politiques semblent très lointaines. Et c’est là que son mandalorien austère et lointain peut donner le meilleur de lui-même.

Contrairement à Abrams et Johnson, qui se sont débattus sur la manière de créer une histoire avec différents morceaux de nostalgie, Favreau a créé une réinvention minutieuse, incorporant également le meilleur de Star Wars en tant que structure. À savoir: les confins infinis d’une galaxie infinie pleine d’histoires sur le point d’être racontées.

Un rythme adulte, sobre et intelligent

Disney Plus

Le mandalorien a un intérêt particulier à raconter ce qui se passe dans la galaxie loin des grands conflits de pouvoir. Mais cela ne nous empêche pas de montrer ce qui se passe avec les exclus, les renégats et les marginalisés après une guerre qui a dévasté l’ordre du pouvoir tel qu’il était connu depuis des siècles.

C’est une décision qui, en plus, lui a permis d’incorporer une série de réflexions sur ce que peut être le pouvoir et aussi, comment il affecte ceux qui sont liés à ses implications, même à distance.

Il n’y a pas de grandes conversations politiques dans Le Mandalorien, ni de longues tirades sur ce que symbolisent la Nouvelle République et l’Empire. Nous voyons les conséquences, la manière d’élaborer une idée sur la façon de figurer la banlieue; comme Mando ou des personnages en quête d’identité comme Cara Dune (Gina Carano) doivent faire face aux vestiges d’une confrontation qui n’est pas encore terminée.

Le pouvoir est tout dans The Mandalorian, mais son interprétation est basée dans l’impact qu’il a sur votre histoire à un niveau de sous-texte d’un énorme intérêts et la vraisemblance.

Le cœur, toujours le cœur

Lorsque The Force Awakens est sorti, George Lucas a déploré l’absence de créatures et d ‘”imagination” lors de la présentation de l’univers Star Wars. Pour l’occasion, l’histoire était une collection de navires et de technologies. Le réalisateur JJ Abrams semblait plus intéressé à montrer les premiers signes de conflit dans les portes, pour jeter un regard sur ce monde de toutes sortes de créatures et de lieux, qui a toujours été l’un des points les plus étonnants de la vaste mythologie de la Saga.

En fin de compte, Abrams et Johnson semblaient beaucoup plus intéressés à faire appel à la nostalgie de toutes les manières possibles qu’à innover ou au moins à se souvenir de la riche variété de symboles qui ont rendu le travail de George Lucas célèbre.

Jon Favreau a pris le chemin inverse ou plutôt, a su intégrer cette vaste diversité dans un cadre unique. Les scènes mandaloriennes regorgent de références – et certainement de nostalgie – mais le showrunner a su relier naturellement la mythologie de Star Wars à son histoire. Favreau utilisé à partir d’une longue liste de créatures connues des plus fanatiques, navires, technologie, petit clin d’œil au canon principal… à une visite des détails d’un intérêt particulier pour comprendre l’œuvre dans son ensemble.

En fin de compte, il a réussi à créer quelque chose de plus grand et de plus spectaculaire grâce à des détails bien choisis qui ont créé le sentiment que The Mandalorian était le reflet de quelque chose de plus grand et de plus puissant. Comme en effet, c’est le cas.

‘The Mandalorian’ est une histoire de parents et d’enfants

Star Wars a toujours été une histoire de famille, d’amour et de liens.s qu’ils sont capables d’unir des histoires différentes de manière mystérieuse. Et le Mandalorien a porté cette tradition à un nouveau niveau. Non seulement il a construit lentement, délicatement et soigneusement la relation entre Mando et Grogu, mais il a également développé toute une conception du véritable cœur de Star Wars. Le mystère qui unit une grande saga galactique aux petites choses auxquelles nous pouvons tous nous identifier et comprendre à leur juste valeur.

La relation de Mando avec son petit protégé, qui a évolué du devoir loyal au véritable lien paternel, c’est un brillant travail de narration, qui a abouti à l’une des scènes les plus excitantes de la série récente.

Au moment où Mando enlève son casque pour regarder dans les yeux de Grogu, il est l’esprit essentiel de Star Wars dans sa forme la plus pure. Son pouvoir de captiver des générations et sans aucun doute transcender sa simple qualité de produit. Et Favreau a su le capturer d’une manière frappante dans toute sa beauté.

