Cette semaine nous avons eu toutes sortes de nouvelles sur le retour de The Mandalorian et surtout sur son avenir: à partir de la date à laquelle la troisième saison commencerait le tournage (en fin d’année), la confirmation d’une quatrième et même l’allusion de Jon. Favreu d’un film possible sur l’histoire du Mandalorien, la série d’action en direct à succès Disney Plus est devenu un succès. De plus, cela fait partie de ce qui semble être une stratégie de studio discrète pour revitaliser la saga Star Wars, après la déception de la trilogie la plus récente.

Ainsi, on comprend la bonne quantité de précautions que Disney Plus prend pour protéger les détails de l’intrigue de l’une de ses productions phares, transformée presque accidentellement en contenu le plus abouti de son catalogue. The Mandalorian est avec le film Hamilton de Thomas Kail, l’une des rares réalisations d’audience que la plateforme a obtenue au cours d’une année atypique et qui souffre encore des conséquences de l’arrêt provoqué par l’urgence sanitaire de la pandémie.

Cependant, il y a cinq choses que nous pouvons conclure du matériel promotionnel, des bandes-annonces et des rumeurs des médias spécialisés sur ce qui nous attend dans les nouveaux chapitres du programme.

Cinq choses à propos de la saison 2 de Mandalorian

Le commandement prend une décision concernant El Niño

Il y a un an, Jon Favreau racontait à Variety qu’il avait tenté de rendre la relation entre le Mandalorien et son petit protégé non paternelle, mais plus proche de celle tenue par les protagonistes du manga japonais Kozure Ōkami de Kazuo Koike, une sorte de société atypique entre deux personnalités qui dépendn l’un l’autre presque par un accident inexplicable.

Il est donc compréhensible que le Mandalorien ait pris – semble-t-il – la décision de confier l’Enfant aux soins de peut-être ceux qui pourraient avoir une meilleure compréhension de ses qualités particulières.

Dans la première et la seconde bande-annonce, il est laissé entendre que Mando traversera la galaxie à la recherche de réponses et trouvera également un endroit sûr où son petit pupille peut être à l’abri des décisions de l’Empire mourant mais toujours puissant. Plus encore, en particulier dans la deuxième bande-annonce, Mando mentionne qu’il retrouvera d’autres Mandaloriens afin qu’ils puissent le guider vers l’espèce Baby Yoda.

Montrez la situation politique de la galaxie après la chute de l’Empire

Pour tous les fans de Star Wars, l’ordre social et politique qui a survécu après la chute de l’Empire est d’un intérêt considérable, ce à quoi le canon littéraire a consacré beaucoup de temps et d’analyse, mais qui commence encore à être exploité sur grand écran. .

D’après les quelques détails qui ont transcendé l’intrigue de la deuxième saison de The Mandalorian, il est clair qu’il y aura un voyage beaucoup plus intense et profond à travers les limites de la galaxie connue, ce qui nous permettra de comprendre quelle influence l’Empire a encore et comment il était. que la République a perdu son pouvoir jusqu’à ce qu’elle atteigne les événements de la trilogie la plus récente, dans laquelle le Premier Ordre est dit non seulement parvient à vaincre les efforts démocratiques pour gouverner, mais doit à nouveau faire face au totalitarisme spatial.

L’histoire de The Mandalorian sera-t-elle le pont qui peut fournir des informations sur ce qui s’est passé dans une période aussi instable? Tout semble indiquer que c’est le cas.

Huit épisodes, un tous les vendredis

La saison comprendra huit épisodes et arrivera sur Disney Plus les vendredis d’octobre, novembre et décembre. De plus, les chapitres suivent la numérotation des précédents, ils sont donc une continuation immédiate de l’histoire. Les dates de sortie sont les suivantes:

Chapitre 9: Vendredi 30 octobre. Chapitre 10: Vendredi 6 novembre. Chapitre 11: Vendredi 13 novembre Chapitre 12: Vendredi 20 novembre. Chapitre 13: Vendredi 27 novembre Chapitre 14: Vendredi 4 décembre. Chapitre 15: Vendredi 11 décembre. Chapitre 16: Vendredi 18 décembre.

Voulez-vous que Disney Plus vous rappelle – si nécessaire – l’arrivée de l’épisode de la semaine? Comme le Tweet suivant et le compte vous enverra un rappel: pic.twitter.com/mLNX8NPGeh

De nouveaux visages derrière les crédits mandaloriens

La nouvelle saison apportera des visages nouveaux et célèbres au fauteuil du réalisateur de plusieurs de ses épisodes: du créateur de la série Jon Favreau, l’expert de Star Wars Dave Filoni, Bryce Dallas Howard, Rick Famuyiwa, Carl Weathers, Peyton Reed (l’homme derrière Ant-Man et sa suite) à l’emblématique Robert Rodriguez (Desperado, From Dusk Till Dawn et Alita: Battle Angel), fera partie de la production et de la direction de la deuxième saison.

Il y aura une quatrième saison

Selon Giancarlo Exposito, les réponses qui seront soulevées dans cette saison trouveront une réponse dans le “troisième et quatrième”, ce qui signifie que les épisodes sur le point de sortir sont susceptibles d’être une transition entre les événements racontés dans le premier et ce cela arrivera plus tard.

