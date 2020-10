Le genre d’horreur continue de gagner en popularité et cela se voit avec le nombre de nouvelles séries qui sortent chaque année, en particulier cette saison dans laquelle nous nous préparons pour Halloween.

Beaucoup de gens sont attirés par ce genre car il leur donne une bonne dose d’adrénaline. Heureusement, sur les plateformes de streaming, nous pouvons déjà trouver plusieurs séries sombres avec de belles histoires, créatives et qui promettent de vous donner des frissons.

Si pour beaucoup, 2020 n’a pas été une bonne année, pour ce type de productions elle devient l’une des meilleures, car elles sont les plus recherchées sur les différentes plateformes. Les utilisateurs ont été très intéressés par les histoires impliquant des vampires, des zombies ou des phénomènes surnaturels.

Pour profiter de ces journées tant attendues, il n’y a rien de mieux qu’un marathon de séries d’horreur et récemment, certaines ont été publiées qui promettent de vous en faire plus d’un.

Si ce que vous voulez, c’est passer un bon moment plein de peur, nous partageons ici quelles sont les séries d’horreur les plus récentes et que vous ne pouvez pas manquer dans cette fête macabre d’Halloween.

1. “La hantise de Bly Manor”

C’est la deuxième partie de l’anthologie d’horreur du réalisateur Mike Flanagan. Maintenant, l’histoire se déroule dans une nouvelle maison hantée et est inspirée du roman de Henry James, “Le tour de la vis”, qui raconte l’histoire d’une nounou qui est embauchée pour s’occuper de deux petits dans un manoir isolé, plein de fantômes et d’esprits. Vous pouvez retrouver cette série dans le catalogue Netflix.

2. “Le troisième jour”

Jude Law et Naomie Harris sont les protagonistes de deux histoires parallèles qui sont reliées par une tragédie et une île mystérieuse loin du reste du monde. Il est plein de terreur psychologique et joue magistralement avec la perception des protagonistes et du public. Il ne s’agit que de six chapitres et vous pouvez le trouver sur HBO.

3. “Ju-On: Origins”

Cette série nous ramène à l’un des films d’horreur classiques: “The Grudge” (“The Curse”). L’histoire tourne autour d’une maison maudite habitée par les esprits de ceux qui sont morts à l’intérieur. Lorsqu’une personne entre dans la propriété, l’un de ces «colle» à lui et commence à lui causer toutes sortes de problèmes. C’est sur Netflix et cela vous garantit une bonne dose de terreur.

4. “Pays Lovecraft”

Dans cette série HBO, il vous emmène dans un monde plein de créatures terrifiantes et mystérieuses, de magie noire et de scènes pleines de sang, mais dans un contexte marqué par la violence et le racisme. Il est basé sur le livre homonyme de Matt Ruff et raconte l’histoire d’un vétéran de la guerre de Corée qui retourne à Chicago, sa ville natale. Atticus Freeman part en voyage avec son oncle George et son ami Leti pour retrouver son père.

5. “Ratched”

Cette série de Ryan Murphy (créateur de “American Horror Story”) est sur Netflix. Il raconte l’histoire de l’un des personnages les plus emblématiques des films d’horreur: Nurse Ratched. La série explore les origines macabres de ce personnage et comment elle est devenue directrice d’un établissement psychiatrique, malgré le fait que ses méthodes de contrôle sur les patients sont presque de la torture.

Par: EL UNIVERSAL