La fin de la 2ème saison de Le mandalorien a été décisif, non seulement pour l’histoire de Mando et Baby Yoda, mais pour toute la franchise Star Wars. La confrontation finale entre Moff Gideon et Din Djarin s’est déroulée de manière complètement inattendue, laissant 5 grandes questions avant la saison 3.

L’épisode 16 de The Mandalorian (2 × 08), intitulé The Rescue, s’est concentré sur la mission de Mando et de ses alliés improvisés pour sauver le petit Grogu des griffes de Moff Gideon. Quand tout semblait perdu, un X-wing est apparu dans le ciel, comme une lueur d’espoir quand tout était perdu.

À cause d’elle un jeune Luke Skywalker émerge Et avec ses capacités à des performances optimales, il envoie un peloton entier de Darktroopers presque sans effort. Le Maître Jedi a répondu à l’appel de Grogu au bon moment. Mais son retour ouvre de nombreuses questions, parmi lesquelles ces 5 grandes questions auxquelles la 3e saison de The Mandalorian doit répondre.

1. QUE FAIT L’EMPIRE DU SANG DE BABY YODA?

Une bonne question que Mando aurait pu poser au Dr Pershing. Jusqu’à présent, on sait que le plan de Moff Gideon est d’utiliser le sang de Grogu pour créer artificiellement des individus sensibles à la Force. Et comme il l’explique à Mando, il a déjà ce dont il avait besoin. La question est: que veulent-ils exactement? À quel point vos plans sont-ils sombres?

La chose la plus logique, étant donné le moment où Le Mandalorien est placé dans la chronologie de Star Wars, est de penser que le plan de Moff Gideon est fait partie de la résurrection de Palpatine par clonage. Mais cela pourrait aussi être lié à l’origine du guide suprême Snoke et à la création du Premier Ordre. Bien qu’il reste encore quelques pièces importantes à adapter.

2. QU’ARRIVERA-T-IL AU DARKSABRE ET AU TRONE DE MANDALORE?

L’un des moments les plus tendus de l’épisode est lorsque Moff Gideon explique que Bo-Katan ne pourra manier le Darksaber que s’il bat Mando au combat, car c’est le seul moyen de transmettre l’arme d’un individu à un autre. Maintenant, après avoir vaincu le méchant, le sabre noir appartient à Din Djarin, et que cela vous met dans une situation de pouvoir dangereuse.

Bien que le sabre noir en tant que tel n’ait aucun pouvoir spécial au-delà de sa capacité destructrice, il est un symbole d’honneur et d’héritage, car il est dit que le mandalorien qui l’utilise deviendra le dirigeant de Mandalore. Bo-Katan a envie de lui par-dessus tout, mais assez pour faire face à Mando?

3. GROGU ET KYLO REN SE RENCONTRERONT-ILS GRÂCE À LUKE SKYWALKER?

C’est la grande inconnue. Où vont Luke et Grogu? On sait que le Maître commencera sa formation avec le petit, et qu’à un moment donné dans un avenir pas trop lointain ouvrira la Skywalker Academy, ce qui aura plus tard des conséquences tragiques lorsque Kylo Ren le détruira en tuant tous les étudiants.

Cela signifie-t-il que les jeunes Ben Solo et Grogu coïncideront dans leur formation? Plus important encore, le destin tragique de Baby Yoda sera-t-il tué par Kylo Ren? Malheureusement, c’est une chance assez élevée, puisque The Child n’apparaît pas dans la suite de la trilogie, et son assassinat servirait à accentuer à l’extrême le mal du fils de Leia et Han Solo.

4. QUE FERAZ-VOUS MAINTENANT, CONTRÔLEUR?

Après un adieu émotionnel à Grogu, Mando s’est retrouvé sans sa principale raison d’être: prendre soin du petit. Et tout aussi important, il a brisé les vœux du credo de Mandalore en montrant son visage à diverses personnes, dont Luke Skywalker. Que va-t-il faire maintenant, peut-être retourner à son travail de chasseur de primes? Ou devenir un ardent défenseur de la justice, comme Marshall Cobb Vanth?

Les théories et les rumeurs suggèrent que Mando deviendra l’un des Rangers de la Nouvelle République, la nouvelle série Star Wars annoncée le Disney Investor Day, aux côtés de Vanth lui-même et d’autres personnages de The Mandalorian. Mais n’oubliez pas qu’il a le sabre noir en sa possession, et tout ce que cela implique, y compris le sort de la planète Mandalore.

5. COMMENT MOFF GIDEON SAIT-IL TOUT CE QU’IL SAIT?

Tout au long du dernier épisode, Moff Gideon fait étalage de toutes les connaissances qu’il a sur Mando, y compris son plan et la contingence des Dark Troopers. Le méchant a montré qu’il avait une quantité importante d’informations secrètes. Et cela conduit à la question: qui est-il vraiment?

Où trouvez-vous vos sources? Et surtout, que lui réserve le sort maintenant qu’il a été arrêté par DIn Djarin et son peuple? Encore une fois, il faudra attendre la 3e saison pour découvrir tous ses secrets.

