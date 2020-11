Au milieu de la quarantaine, de l’arrêt des productions de haut calibre et des problèmes de programmation de la plupart des studios, Netflix s’est avéré avoir ce qui semble être une stratégie infaillible pour maintenir un catalogue varié et mis à jour, même dans le pire. termes.

Mais en plus de cela, le géant des plateformes de streaming a consacré une bonne part de visibilité à ce qui semble être la nouvelle obsession du public qui consomme du contenu en ligne: les séries coréennes et turques. Quelle est la raison pour laquelle pas ils ne sont devenus que les favoris du public.Ou, mais une valeur sûre pour tous les marchés? Nous vous donnons cinq raisons du phénomène:

Moins cher à la douzaine

En Corée et en Turquie, la production télévisuelle est particulièrement bon marché. Netflix n’a donc eu besoin d’investir que la moitié du coût total des autres grandes productions, pour réussir avec une simple facture mais avec de grandes racines dans le public. Pour le contexte: Netflix pariez sur des contenus variés qui garantissent aux abonnéstout en se concentrant sur la création de trucs dignes de la saison des récompenses. Le résultat? Une longue liste de productions d’une qualité surprenante à petit prix, qui gardent toujours le catalogue de la chaîne avec des nouvelles, tandis que Netflix se consacre à la production de films et de séries d’envergure considérable.

Il s’agit également de productions avec une distribution et des talents locaux, avec ses propres installations et infrastructures, le géant des plateformes de streaming n’investit donc que dans les droits de diffusion. Comme si cela ne suffisait pas, la plupart des séries sont filmées selon un calendrier rapide, de sorte que la chaîne aura très probablement une saison ou deux disponibles presque immédiatement.

Netflix: thèmes universels

Les séries turque et coréenne, ils jouent des thèmes universels avec un ton exotique qui a captivé une bonne partie du public international.

De la terreur à la romance, la plupart des productions des deux pays font un effort considérable pour montrer les coutumes, les traditions et le contexte local, sans être totalement réfractaire à la comparaison avec les séries occidentales. En particulier, les Turcs ont profité de l’impact considérable de leurs produits télévisuels pour montrer leurs ressources touristiques, architecturales et historiques dans une nouvelle perspective qui émerveille le public partout où il est diffusé.

Reed Hastings, PDG de Netflix, REUTERS / Mike Cassese

Par exemple, le hit Hakan: Muhafız sorti en 2018 et qui en 2020 a atteint sa dernière saison avait l’opportunité de montrer Istanbul comme une ville moderne avec un héritage historique extraordinaire, ce qui a été l’une des raisons de son succès retentissant.

Dans le cas de Alive de l Cho, le film d’horreur coréen sorti cette année, le scénario a pris quelques instants pour analyser la relation particulière des personnages avec leur environnement, leur culture et surtout, leur mode de vie, le tout sous le regard au rythme rapide d’une attaque de zombies.

Court et charnu

À quelques exceptions près, la plupart des séries coréennes et turques sont de courte durée, avec dix épisodes ou moins. De plus, la plupart sont basés sur des best-sellers ou des versions d’histoires traditionnelles, ce qui vous permet de calculer la durée de l’ensemble du spectacle, un avantage pour Netflix lors de l’analyse de la durée du produit dans son catalogue.

Netflix et hits locaux

La plupart des productions originales de Netflix au niveau local sont déjà des triomphes retentissants auprès du public et des critiques dans leurs pays d’origine, ce qui est sans aucun doute un coup de pouce d’une importance considérable pour la majorité des productions lorsqu’elles atteignent le catalogue de la plateforme. Même au-delà du marché turc et coréen, des productions comme Paranormal (d’origine égyptienne) s’appuient sur l’expérience d’autres phénomènes locaux pour analyser l’impact de leurs produits respectifs dans le monde.

Ahmed Sharkawi, directeur des séries originales arabes et africaines chez Netflix, a récemment déclaré à . que le plan stratégique de la chaîne, testé avec succès avec des séries turques et coréennes, atteindra le niveau supérieur avec de nouvelles productions dans différents pays: «Notre plan est: Investissez dans les créateurs arabes, dans la production arabe, dans le contenu arabe. Nous avons annoncé quatre autres projets, en plus de Paranormal “, ce qui indique que les résultats sont suffisamment bons pour rendre une expérience exportable vers d’autres latitudes.

Un monde de possibilités

Le succès retentissant du matériel tourné en dehors d’Hollywood et en particulier dans les pays où les coûts de production sont négligeables a incité Netflix à faire passer l’expérience au niveau supérieur.

On prévoit que d’ici 2021, la chaîne double son budget pour les productions locales en plus de renforcer les alliances qu’elle entretient déjà dans une grande partie du monde avec les petits producteurs. Pour l’instant, une chose est claire: la manière de faire des affaires de Netflix a créé une forme de tournage jusqu’alors impensable et qui a amené l’expérimentation à une nouvelle dimension dans la manière de rendre visible le contenu international auquel la chaîne offre une visibilité sans précédent.

L’article Cinq raisons rapides pour lesquelles Netflix produit beaucoup de contenu turc et coréen a été publié sur Hypertext.