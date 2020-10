Cinquième élément, Rosalía allume les réseaux avec son costume d’Halloween | INSTAGRAM

Nous savons bien que les amateurs de films de science-fiction reconnaîtront immédiatement Rosalía avec son costume d’Halloween, et la chanteuse a surpris avec une courte chevelure rouge qui marque un personnage bien connu de la film mythique du genre susmentionné “Le cinquième élément”.

Nous savons aussi parfaitement que, Rosalía a toujours été une amoureuse de tout ce qui a à voir avec le manga, mais maintenant nous découvrons une nouvelle passion, les grands classiques du science fiction, car clairement son costume cette année n’est pas du tout passé inaperçu, et a fini par provoquer une forte vague de commentaires qui montrent qu’elle est l’une des chanteuses les plus suivies sur les réseaux sociaux.

Rosalía fait partie de ces personnes qui attendent Halloween Depuis des semaines, avec une grande attente, la chanteuse a publié de petits indices à travers ses réseaux sociaux sur le désir qu’elle avait de célébrer Halloween, bien sûr, dans les possibilités que la contingence actuelle le permet.

Il y a quelques jours, l’interprète a publié un tweet avec une question très claire: “Est-ce que je m’habille pour Halloween?” Puis ses followers ont non seulement répondu en masse par un “oui” retentissant, mais ils lui ont donné toutes sortes d’idées à habillez-vous, et enfin, il semble que le catalan ait été édité par un costume spécifique, faisant référence à l’un des personnages les plus puissants du divertissement de science-fiction européen.

De son profil TikTok, l’Espagnole a partagé une courte vidéo dans laquelle elle semble identique à “Leeloo”, portant ses cheveux roux emblématiques et son costume à bretelles blanc inhabituel mais aimé, montrant trop de peau, tout comme Mila l’a fait dans l’interprétation de ton caractère.

Si vous n’avez aucune idée de qui est “Leeloo”, ou si vous ne vous en souvenez pas, nous vous le dirons, c’est un personnage que Mila Jovovich a joué et qui représente un classique de la science-fiction, les yeux étaient rivés sur Rosalía car c’était l’un des premiers Halloween passés hors d’Espagne, dans le pays où se déroule ce séjour par excellence, les Etats-Unis

Le choix n’aurait pas pu être plus réussi, avec une perruque orange et un costume blanc moulant, Rosalía montre une fois de plus qu’elle n’a pas du tout peur de prendre des risques, si l’on connaît la chanteuse pour ses ongles longs et ses looks audacieux que tout le monde peut porter, ce costume n’a laissé personne indifférent.

Il y a déjà des millions de réactions sur le moment et de commentaires applaudissant le choix du chanteur, c’est en 1997 que ce personnage est devenu si populaire et est devenu un symbole du genre cinématographique, et avec Rosalía, la culture pop a une autre icône , une femme qui a atteint le sommet.

L’Espagnole a triomphé dans le monde entier et elle l’a fait sans perdre de vue son rêve, être l’une des voix les plus importantes de notre pays, elle a reçu de nombreux refus, mais n’a pas perdu l’espoir de devenir la personne qu’elle est maintenant, bien que , Rosalía vit un Halloween spécial, tout comme le reste du monde en regardant vers la contingence sanitaire mondiale, mais sans perdre de vue que ce sont des moments spéciaux dans lesquels l’originalité règne.

Il faut noter qu’une de ses amies, la femme d’affaires Kylie Jenner, est apparue déguisée en Power Ranger, un costume qui a également fait sensation dans les réseaux, nous en concluons donc que, comme chaque année, il est temps de montrer les figures esthétiques. et ces deux amis savent le faire parfaitement, de Power Ranger ou Leeloo, les années 90 semblent être la source d’inspiration pour Halloween de cette année.