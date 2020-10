Blumhouse a annoncé que la saga Insidious aura un cinquième volet. Le film sortira en salles en 2022 et sera réalisé par Patrick Wilson, qui fera ses débuts en tant que réalisateur avec ce film.

La réalisation du film est à la fois professionnelle et personnelle un moment de boucle pour moi, et je suis tellement reconnaissant qu’ils me font confiance pour continuer à raconter cette histoire terrifiante et obsédante », a-t-il ajouté.