Après avoir vu la nouvelle armure de Geralt of Rivia (Henry Cavill), il est maintenant temps de jeter un œil à Ciri. D’autres images de la deuxième saison de The Witcher arrivent et maintenant la princesse héritière de Cintra est la protagoniste des instantanés, dans lesquels elle apparaît en train de s’entraîner et de se préparer à l’inévitable bataille.

La plateforme elle-même a partagé les photographies. Dans l’un est la formation de Freya Allan et avec un look stimulant. Vous pouvez également observer les environs de ce qui apparaît à Kaer Morhen. Le loup blanc emmènera la princesse à l’endroit où il a été entraîné pour se préparer au combat.

Un entraînement sera nécessaire, car le Warlock a emmené Ciri à Kaer Morhen après avoir cru que Yennefer avait perdu dans la bataille de Sodden. La mission de Geralt sera de protéger la jeune fille, mais pas tant des rois, elfes, humains et démons qui se battent pour la domination du continent, que du «pouvoir qu’il recèle».

Malgré le retard dans le tournage de la deuxième saison de The Witcher, en raison de la pandémie de coronavirus, Netflix maintient 2021 comme première année pour les nouveaux épisodes. D’autre part, la plateforme prépare également une préquelle de The Witcher, intitulée Blood Origin.

Source: Cependant