Citgo Petroleum Corp aurait cessé de contribuer aux fonds des employés 401 (k) et commencera bientôt à réduire également leurs salaires. La nouvelle vient d’initiés de l’entreprise qui se sont entretenus avec . cette semaine, révélant que les contributions de l’entreprise à leurs plans de retraite se sont arrêtées le 1er novembre. Les réductions de salaire devraient commencer le 1er janvier 2021.

. a obtenu un message envoyé aux employés de Citgo, expliquant les changements et affirmant qu’ils étaient basés sur la pandémie de coronavirus. On y lisait: “L’industrie du raffinage a été gravement affectée par la pandémie”, notant que la demande de carburant est en baisse de plus de 10% en 2020 car tant d’Américains restent plus souvent chez eux. Citgo a publié vendredi une déclaration publique après que la nouvelle des réductions de salaire a commencé à circuler, affirmant que les employés ne seront pas les seuls touchés.

La déclaration de Citgo indique que l’entreprise “continue de prendre des mesures agressives pour gérer les coûts afin de naviguer dans cet environnement difficile, notamment en suspendant temporairement les cotisations de l’employeur au régime de retraite 401 (k) de l’entreprise et en réduisant de 10% les salaires (la réduction est appliquée sur un revenu échelonné. niveau).”

Selon ., la demande de carburant s’est redressée depuis son point bas au printemps. Pourtant, avec une autre vague d’infections à coronavirus frappant les États-Unis et l’Europe, Citgo pourrait se préparer à une autre sécheresse. La consommation de carburant devrait baisser dans les semaines à venir, car de nombreuses personnes reviennent dans des conditions de quarantaine.

Citgo versait auparavant 3% des salaires des employés à leurs plans 401 (k) automatiquement et correspondait à 6% supplémentaires des contributions des employés. Les salaires de 100 000 $ ou plus seraient réduits de 10%, et les salaires entre 50,00 $ et 100,00 $ seront réduits sur une échelle mobile de 1% à 10%. Il n’y aura pas non plus de bonus pour l’année.

“Les principaux moteurs de notre activité – la demande de produits, les marges de raffinage et l’utilisation des raffineries – sont tous inférieurs aux niveaux acceptables”, indique le message de Citgo. “En conséquence, nous devons réduire les coûts supplémentaires pour protéger nos liquidités jusqu’à ce que l’économie et l’industrie s’améliorent.”

Quatre raffineries de pétrole aux États-Unis ont fermé jusqu’à présent en 2020 en raison du manque de demande pour plus de carburant. Cependant, la reprise de l’industrie a été rapide – en août, l’utilisation des raffineries était de 79% de la capacité nationale, selon l’US Energy Information Administration. Comme tant d’autres secteurs de l’économie, l’industrie pétrolière compte sur un vaccin contre le coronavirus pour les remettre sur les rails.