Clarice Starling ne sera pas réduite à être une criminelle hebdomadaire ordinaire lorsque la série de suivi de CBS Silence of the Lambs arrivera à la mi-saison.

Greenlit en mai et maintenant cinq semaines après le début de la production, Clarice met en vedette l’actrice australienne Rebecca Breeds (The Originals, Pretty Little Liars) et promet «une plongée en profondeur dans l’histoire personnelle inédite de l’agent du FBI Clarice Starling à son retour sur le terrain en 1993», six mois après les événements du Silence des agneaux. À la fois «brillante et vulnérable», Clarice a un «maquillage psychologique complexe issu d’une enfance difficile qui lui permet de commencer à trouver sa voix tout en travaillant dans le monde d’un homme, ainsi qu’à échapper aux secrets de famille qui l’ont hantée tout au long de sa vie, »Nous rappelle la logline officielle.

«Hannibal [Lecter] est un personnage incroyable, tel quel [FBI agent] Will Graham », a noté le producteur exécutif de Clarice Alex Kurtzman dans le dernier podcast Top 5 de THR,« mais Clarice Starling a une psychologie incroyable vraiment unique, et une partie des raisons pour lesquelles Silence of the Lambs était si merveilleux est le film qui vous a mis si carrément à sa place. . »

Reconnaissant les «responsabilités et attentes» qui accompagnent la poursuite de l’histoire de Clarice, Kurtzman a déclaré: «Je vais dire ce que nous ne voulions pas [the TV series] être. Nous ne voulions pas que ce soit Clarice Starling: la procédure. Nous n’allions tout simplement pas faire ce spectacle…. Et MGM, qui a eu la gentillesse de nous confier les droits de Clarice, n’avait aucun intérêt à faire cette émission.

En tant que tel, Kurtzman envisageait Clarice comme une série en streaming, mais CBS CCO David Nevins a fait pression pour qu’elle soit diffusée sur CBS proprement dite. «J’ai dit: ‘Je ne vois pas ça. Je ne vais pas le réduire à une procédure », a rappelé Kurtzman. “[David] a dit: «Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. J’ai dit: «Ça va être sérialisé», a-t-il dit, «Faites-le sur le réseau». J’ai dit: “Êtes-vous sûr?” et il a dit oui.

Et à ce jour, CBS est restée fidèle à sa parole. «Tout le monde, de haut en bas au réseau, ne nous a pas donné une seule note pour le rendre plus procédural depuis que nous avons commencé», a déclaré Kurtzman. «C’est en fait assez incroyable.»

Kurtzman a admis que, bien qu’il y ait intrinsèquement un élément procédural dans les enquêtes de l’agent titulaire du FBI, Clarice mène beaucoup avec «un sens de la psychologie émotionnelle. Le titre du pilote est “ Le silence est fini ”, et c’est en fait ce que nous voulons que le plan de la série soit. C’est «Clarice Starling parle enfin», et elle explore beaucoup de nouvelles choses sur elle-même après le traumatisme de Buffalo Bill. Et compte tenu de la riche histoire qui lui a été donnée dans les romans de Thomas Harris, «Il y a tellement de choses à creuser là-dedans», a noté Kurtzman.