L’acteur Clark Middleton, qui est apparu dans The Blacklist et Twin Peaks, est décédé à l’âge de 63 ans. Selon Variety, sa cause de décès était due au virus du Nil occidental. Sa femme, Elissa, a confirmé la tragique nouvelle dans un communiqué.

«Le cœur lourd, nous annonçons le décès d’une vie éminemment digne de célébration: Clark Tinsley Middleton, 63 ans – acteur, écrivain, réalisateur, enseignant, héros, mari, phare, ami bien-aimé», a écrit Elissa. «Clark a fait la transition le 4 octobre à la suite du virus du Nil occidental, pour lequel il n’existe aucun remède connu. Clark était une belle âme qui a passé sa vie à défier les limites et à défendre les personnes handicapées. » Middleton est apparu dans de nombreux projets au fil des ans. Il a commencé à travailler comme acteur en 1983, date à laquelle il a fait ses débuts au théâtre dans trois pièces aux côtés de la regrettée star de Broadway, Geraldine Page.

Middleton est apparu le plus récemment sur The Blacklist lors de sa dernière saison. Au fil des ans, il est apparu dans la série dans le rôle du patron irritable de DMV Glen Carter. En réponse à cette nouvelle, Jon Bokenkamp, ​​un écrivain de The Blacklist, a publié une déclaration sur le décès de Middleton. “J’ai le cœur brisé. En plus d’être un acteur vraiment unique et doué, Clark était tout simplement un gars incroyable à tous égards”, a écrit Bokenkamp. “Il était un fou de cinéma intelligent. Il aimait son travail avec passion. Et il était incroyablement généreux d’esprit … Je sais que toute sa famille à The Blacklist est dévastée par cette nouvelle. Clark était l’un des bons, et nous l’a perdu bien trop tôt.

L’ancienne co-star de Middleton sur The Path, Aaron Paul, s’est rendue sur Instagram pour rendre hommage à l’acteur décédé. Lundi soir, Paul a écrit qu’il ne savait pas par où commencer en référence à Middleton et a ajouté qu’il était «navré» d’apprendre son décès. «Clark Middleton aimait jouer plus que quiconque dans ma vie et il y était sacrément doué», a-t-il écrit. “J’ai eu le privilège de travailler avec lui pendant de nombreuses années et je suis devenu de très bons amis avec lui tout au long du processus. Il aimait les gens et il connaissait les films. Comme personne que je n’ai jamais rencontré auparavant. Il aimait les films et la télévision et était fier d’en faire partie. C’était un combattant et une belle personne en plus. Il gardait toujours la tête haute quelles que soient les circonstances. ” Paul a terminé son message en écrivant qu’il aimera et manquera Middleton. Il a ajouté: “Merci d’avoir tout donné, quoi qu’il arrive. Je déteste que j’écris ceci en ce moment. Je ne sais pas quoi faire d’autre. Repose en paix, toi merveilleux homme.”