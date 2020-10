L’acteur de personnage Clark Middleton, qui avait joué des rôles importants dans The Blacklist de NBC et la récente reprise de Twin Peaks de Showtime, est décédé à l’âge de 63 ans, rapporte notre site sœur Variety.

«Le cœur lourd, nous annonçons le décès d’une vie éminemment digne de célébration: Clark Tinsley Middleton, 63 ans – acteur, écrivain, réalisateur, enseignant, héros, mari, phare, ami bien-aimé», a déclaré sa femme Elissa dans un communiqué. «Clark a fait la transition le 4 octobre à la suite du virus du Nil occidental, pour lequel il n’existe aucun remède connu. Clark était une belle âme qui a passé sa vie à défier les limites et à défendre les personnes handicapées. »

Middleton est apparu dans 13 épisodes de The Blacklist en tant que Glen Carter, un employé de DMV qui a travaillé sur le côté en tant que l’un des associés de Raymond Reddington. Il est apparu pour la dernière fois dans l’épisode de la saison 7 «Newton Purcell».

Le créateur de la liste noire, Jon Bokenkamp, ​​a déclaré dans un communiqué: «J’ai le cœur brisé. En plus d’être un acteur vraiment unique et doué, Clark était tout simplement un gars incroyable à tous égards. C’était un fou de cinéma intelligent. Il aimait son travail avec passion. Et il était incroyablement généreux d’esprit… Je sais que toute sa famille à The Blacklist est dévastée par cette nouvelle. Clark était l’un des bons et nous l’avons perdu bien trop tôt.

Middleton a également joué le mari d’Audrey Horne, Charlie, dans le revival de Twin Peaks, diffusé en 2017, et est connu pour avoir joué au propriétaire de la librairie Edward Markham dans le drame de science-fiction Fox Fringe. Ses autres crédits télévisés incluent Law & Order, Marvel’s Agents of SHIELD et The Path.