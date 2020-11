g

La huitième semaine de la saison 2020/21 de la Premier League débute vendredi soir avec un double en-tête alors que Brighton accueille Burnley avant le voyage de Newcastle à Southampton.

Samedi commencera avec Manchester United à Everton avec le travail du manager Ole Gunnar Solskjaer potentiellement en jeu. Chelsea accueille Sheffield United plus tard dans la journée, entre le match à domicile de Crystal Palace avec Leeds et West Ham divertissant Fulham dans un derby de Londres.

Un dimanche exceptionnel pourrait commencer avec Tottenham en tête du classement s’ils gagnaient à West Brom. Cela pourrait être de courte durée, Leicester affrontant les Wolves deux heures plus tard et Liverpool accueillant Manchester City lors du match nul du week-end.

Arsenal et Aston Villa concluent le week-end dimanche soir.

Tableau de Premier League 2020/21

Gameweek 8: rencontres et résultats

Brighton vs Burnley (17h30) Southampton vs Newcastle (20h00) Everton vs Manchester United (12h30) Crystal Palace vs Leeds United (15h00) Chelsea vs Sheffield United (17h30) West Ham vs Fulham (20h00) West Brom vs Tottenham (12h00) ) Leicester City vs Wolves (14h) Man City vs Liverpool (16h30) Arsenal vs Aston Villa (19h15)

