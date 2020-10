g

La septième semaine de la saison de Premier League 2020/21 commence vendredi soir alors que Crystal Palace fait face à un test délicat contre les loups à Molineux.

Samedi midi, Manchester City cherchera à empiler plus de misère sur Sheffield United en difficulté à Bramall Lane, avant que Chelsea ne cherche à s’appuyer sur la démolition de Krasnodar en Ligue des champions contre Burnley à Turf Moor.

Une autre tâche difficile attend la résurgence de West Ham contre Liverpool lors du coup d’envoi de l’heure du thé samedi à Anfield.

Manchester United vs Arsenal à Old Trafford est sans aucun doute le point culminant de la liste de quatre matchs de dimanche, qui verra également l’hôte d’Aston Villa Southampton et Everton se rendre à Newcastle pour se remettre de leur première défaite de la saison.

Tottenham affrontera également Brighton en N17 avant lundi soir, Fulham tentera désespérément de remporter sa première victoire de la campagne contre ses compatriotes nouvellement promus, West Brom et Leeds, puis divertira Leicester à Elland Road.

Tableau de Premier League 2020/21

Matchs et résultats de Gameweek 7

Wolves 2-0 Crystal Palace (20h) Sheffield United vs Man City (12h30) Burnley vs Chelsea (15h00) Liverpool vs West Ham (17h30) Aston Villa vs Southampton (12h00) Newcastle vs Everton (14h00) Man United vs Arsenal (16h30) Tottenham vs Brighton (19h15) Fulham vs West Brom (17h30) Leeds vs Leicester (20h00)

