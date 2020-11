T

La Premier League revient après la dernière trêve internationale de l’année avec Leicester, vainqueur de la table, face à un voyage aux champions Liverpool et Jose Mourinho face à Pep Guardiola

L’acte de gros titre conclut l’action de dimanche, mais la neuvième semaine de match commence à St James ‘Park alors que Chelsea se rendra pour affronter Newcastle avant qu’Aston Villa ne cherche à maintenir sa belle course à domicile à Brighton.

Tottenham accueille Manchester City en N17 qui cherche à se hisser à nouveau en tête du classement et espère cette fois durer plus de quelques heures. Manchester United et West Ham clôturent samedi.

Dimanche, Everton à Fulham avant que West Ham ne se rende à Sheffield United. Arsenal et Leeds cherchent ensuite à réparer leurs humbles défaites avant la trêve internationale. Le tour se termine par un double en-tête lundi alors que l’hôte de Burnley Crystal Palace et les Wolves divertissent Southampton.

Tableau de Premier League 2020/21

Gameweek 9: calendrier et résultats

Newcastle vs Chelsea (12h30) Aston Villa vs Brighton (15h00) Tottenham vs Man City (17h30) Manchester United vs West Ham (20h00) Fulham vs Everton (12h00) Sheffield United vs West Ham (14h00) Leeds United vs Arsenal (16h30) pm) Liverpool vs Leicester City (19h15) Burnley vs Crystal Palace (17h30) Wolves vs Southampton (20h00)

Suivez toute l’action depuis Londres et au-delà avec Standard Sport.

