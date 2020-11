Willett a suivi un double bogey au premier trou de son deuxième tour avec un aigle et six birdies pour compléter un superbe 66, battant son record du tournoi précédent de 67 set au dernier tour de son triomphe dramatique en 2016.

L’Espagnol Jon Rahm était à un tir de la tête et a fait face à un petit putt d’oiseau le 13 lorsque le jeu a été suspendu dans la lumière décolorée, héritage du long retard météorologique de jeudi matin.

Le leader du jour, Paul Casey, était retombé à six sous avec un putt birdie au 12e green, tandis que Tiger Woods restait quatre sous après 10 trous.

(

Woods est le champion en titre

/ .)

Le champion de l’US Open, Bryson DeChambeau, a réussi un triple bogey sept après avoir perdu une balle – qui a probablement branché le rugueux humide – au troisième trou, mais a réussi un birdie au 12e peu de temps avant que le jeu ne soit suspendu. par.

Willett, qui avait raté la coupe chaque année depuis sa victoire, a percé de six pieds pour un aigle sur la normale cinq 13 et a suivi cela avec des birdies les 14, 15 et 17 avant de prendre d’autres tirs aux deuxième, troisième et neuvième. .

“Les choses se sont plutôt bien passées dans la semaine et ce n’est qu’une de ces choses, vous obtenez de bons souvenirs, de bonnes vibrations à propos de l’endroit”, a déclaré Willett à Sky Sports.

“C’est évidemment jouer très différent de ce que nous savons tous comme ça, mais ça a été une bonne semaine jusqu’à présent.

“Le pilote a craqué ce matin le 17, ce qui était dommage, alors nous avons joué le deuxième tour avec juste un trois bois – ça pourrait bien rester ainsi pour le reste de la semaine.”

Willett a salué la qualité de son jeu d’approche, ajoutant: “Nous aurions gagné beaucoup de tirs sur le terrain dans les greens. Cela fait quatre ans que je n’ai pas vu mon nom dans ce classement, donc c’était très agréable quand il est apparu. ”

Les 66 de Fleetwood ont égalé son meilleur du troisième tour en 2018, le joueur de 29 ans suivant un bogey au premier avec trois birdies consécutifs et ramassant d’autres tirs aux huitième, 13e, 15e et 18e.

(.)

“De toute évidence, très, très heureux”, a déclaré Fleetwood. «C’était un début tôt ce matin et tu savais que ça allait être une longue journée. Je ne jouais pas très bien dès le départ et j’ai fait quelques bogeys vraiment faibles.

“Puis j’ai réussi à birdie huit et neuf, qui étaient mes deux derniers trous du premier tour, ce qui vous laisse un petit coup de pouce.

“Nous avons eu un retournement rapide, avons frappé 10, 15 balles, juste en train de travailler sur quelque chose. Je ne jouais pas très bien, je survivais un peu, et dès que j’ai fait le virage, il semblait que j’avais une chance et vraiment joué , vraiment bien pour ce neuf arrière. ”

McIlroy était à égalité lorsque le premier tour retardé a repris dans des conditions parfaites, mais il a couvert les neuf derniers sur trois pour perdre 10 tirs de la tête.

Après une courte pause, les joueurs sont retournés sur le parcours pour le deuxième tour et McIlroy a regardé un joueur différent alors qu’il a réussi un birdie aux 10e, 12e, 15e et 17e pour entrer dans les figures rouges pour la première fois.

McIlroy a également réussi un birdie aux deuxième et huitième et a signé pour un deuxième tour de 66 pour terminer trois sous la normale et maintenir sa poursuite de la victoire dont il a besoin pour terminer le Grand Chelem en carrière.

Le joueur de 31 ans doit gagner une veste verte pour rejoindre Jack Nicklaus, Tiger Woods, Gene Sarazen, Ben Hogan et Gary Player pour avoir remporté les quatre titres majeurs.

“Jimmy m’a donné un discours d’encouragement entre les rounds sur le stand”, a révélé McIlroy, faisant référence à son ami et membre d’Augusta National Jimmy Dunne.

“Honnêtement, j’ai tellement bien joué en venant ici, puis je vais dans le

premier tour et je tire 75, et je me dis, ‘d’où diable cela vient-il?’. ”

Jouant aux côtés de McIlroy, Johnson avait menacé de mettre une distance significative entre lui-même et le peloton de chasse quand il a fait la lumière sur Amen Corner avec des birdies les 11, 12 et 13 pour profiter brièvement d’une avance de trois coups.

Cependant, le numéro un mondial a ensuite trois putts le 14e et a perdu un autre tir le 15e et a finalement ajouté un deuxième tour de 70 à son ouverture de 65.

135 Dustin Johnson 65 70, Justin Thomas 66 69, Abraham Ancer (Mex) 68 67, Cameron Smith (Aus) 67 68

136 Patrick Cantlay 70 66, Sungjae Im (Kor) 66 70

137 Justin Rose (Eng) 67 70, Tommy Fleetwood (Eng) 71 66, Danny Willett (Eng) 71 66

138 Sebastian Munoz (Col) 70 68, Dylan Frittelli (Rsa) 65 73

139 Brooks Koepka 70 69, Phil Mickelson 69 70

140 Billy Horschel 70 70, Rickie Fowler 70 70

141 Bernhard Langer (Allemagne) 68 73, Rory McIlroy (NIrl) 75 66, (a) John Augenstein 69 72, Victor Perez (Fra) 70 71

142 Adam Scott (Aus) 70 72, Shugo Imahira (Jpn) 72 70, Christiaan Bezuidenhout (Rsa) 69 73, Cameron Champ 68 74

143 Bubba Watson 74 69, Bernd Wiesberger (Aut) 71 72, Chez Reavie 71 72

144 Zach Johnson 73 71, Sung Kang (Kor) 75 69, Collin Morikawa 70 74, Nick Taylor (Can) 72 72, Matthew Fitzpatrick (Eng) 74 70

145 Andrew Putnam 73 72, Max Homa 70 75, Byeong-Hun An (Kor) 72 73

146 Justin Harding (Rsa) 75 71, Brendon Todd 73 73

147 Matthew Wolff 70 77, Tyrrell Hatton (Eng) 73 74

148 JT Poston 73 75, a) James Sugrue (Irl) 77 71

150 Francesco Molinari (Ita) 72 78, Fred Couples 77 73

158 Jose-Maria Olazabal (Spa) 78 80