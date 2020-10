HISTOIRES CONNEXES

Dans les dernières audiences télévisées, la couverture par ABC de la finale NBA Game 5 a livré la plus grande audience de la série à ce jour – 5,7 millions de téléspectateurs au total – tout en augmentant d’un dixième dans la démo de Game 4, avec un 2.0. Les deux séries de numéros préliminaires s’ajusteront bien sûr lors de la finale Nielsen.

Cerceaux opposés….

CBS | Les meilleures vidéos #AtHome (3,2 mil / 0,4) et Undercover Boss (2,6 mil / 0,3) ont tous deux plongé dans la démo de la semaine dernière, bien que l’ancien ait attiré le plus grand public de vendredi pour la programmation non NBA.

FOX | Friday Night SmackDown (2,1 mil / 0,6) était stable et a obtenu la meilleure note de vendredi pour la programmation non NBA.

LA CW | Masters of Illusion (605K / 0,1) et les animaux les plus drôles du monde (704K / 0,1) étaient tous les deux stables.

Les chiffres en direct + même jour indiqués dans notre colonne de notes ne reflètent pas les performances globales d’une émission, étant donné l’utilisation accrue de la lecture différée via DVR et les plates-formes de diffusion en continu, ainsi que la visualisation hors du domicile. Ces chiffres (nationaux rapides de Nielsen, sauf s’ils sont désignés comme finales) visent plutôt à illustrer simplement les tendances ou les superlatifs. Attention: le contenu peut être chaud!

