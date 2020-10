HISTOIRES CONNEXES

Dans les dernières cotes d’écoute des émissions de télévision, Big Brother, surdimensionné et expulsant trois fois, a attiré 4,2 millions de téléspectateurs au total et une cote de démo de 1,1, se tenant régulièrement d’une semaine à l’autre et dominant jeudi dans la démo. (Lire le récapitulatif.)

En premier lieu, Star Trek: Discovery (1,7 mil / 0,3) a décroché un dixième du rappel de la première saison de la saison 1 de la semaine dernière.

Autre part….

ABC | En attendant un ajustement possible en raison de la préemption de la NFL, Celebrity Family Feud (5 mil / 0,8) et Press Your Luck (3,8 mil / 0,7) ont chacun coché dans la démo, le premier offrant le plus grand public de jeudi. Match Game (3,1 mil / 0,5) était stable.

NBC | Le mur récemment rénové (2,9 mil / 0,4) était stable.

FOX | En attendant un ajustement possible en raison de la préemption de la NFL, ce truc de marionnettes Let’s Be Real dd 1,8 mil et 0,5.

LA CW | Mysteries Decoded (764K / 0,1) était stable.

Les chiffres en direct + même jour indiqués dans notre colonne de notes ne reflètent pas les performances globales d’une émission, étant donné l’utilisation accrue de la lecture différée via DVR et les plates-formes de diffusion en continu, ainsi que la visualisation hors du domicile. Ces chiffres (Nielsen rapides nationaux, sauf s’ils sont désignés comme finales) visent plutôt à simplement illustrer les tendances ou les superlatifs. Attention: le contenu peut être chaud!

