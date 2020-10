HISTOIRES CONNEXES

Dans les dernières audiences télévisées, ABC’s Dancing With the Stars a célébré la nuit des années 80 avec 6,1 millions de téléspectateurs au total et une note de 0,9, augmentant le nombre de téléspectateurs et stable dans la démo (en attendant un ajustement possible en raison des préemptions de la NFL); lire le récapitulatif. En premier lieu, l’appel d’urgence (3 mil / 0,4) était en baisse d’un dixième.

Autre part….

CBS | Big Brother (3,9 mil / 0,9) était stable d’une semaine à l’autre, égalant DWTS pour la victoire de la démo nocturne. Les débuts de l’émission One Day at a Time ont fait 1,6 mil et un 0,3, suivis par 1,4 mil / 0,3 du deuxième épisode. Manhunt: Deadly Games (1,4 mil / 0,2) était stable.

FOX | La couverture de l’ouvreur MLB NLCS était en moyenne de 3,2 mil et de 0,8.

NBC | American Ninja Warrior (3,1 mil / 0,6) a fortement rebondi après la confrontation de la semaine dernière contre la NFL sur CBS, égalant sa saison au sommet de la démo.

LA CW | Dont la ligne (969K / 0,2) était stable, Penn & Teller (870K / 0,2) a progressé.

