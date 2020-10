Dans les dernières cotes d’écoute de la série télévisée, ABC’s The Bachelorette: Clare Puns Edition a été diffusée devant 4,8 millions de téléspectateurs au total et une note de 1,3, sur seulement un dixième de la démo de son ouverture de la saison précédente et en tête du tarif non sportif de mardi dans les deux mesures. Les lecteurs de TVLine ont attribué à la première une note moyenne de «C +».

En sortant de cela, Celebrity Family Feud a fait 3,2 mil et un 0,6.

Le match NFL reprogrammé par CBS sur COVID a dominé la nuit avec 9,9 millions de téléspectateurs et une note de 2,8, mettant en place The FBI Declassified (3,9 mil / 0,9) pour un bon coup de pouce.

Autre part….

NBC | Weakest Link (4 mil / 0,6) et Ellen’s Game of Games (2,8 mil / 0,4) ont fortement chuté, tandis que Transplant (2,8 mil / 0,3) a glissé vers les plus bas de la saison.

FOX | Cosmos (1,2 mil / 0,3) et NEXT (1,5 mil / 0,3) étaient tous deux stables dans la démo tout en perdant quelques téléspectateurs.

LA CW | Swamp Thing (805K / 0,2) a laissé tomber une poignée de globes oculaires tout en restant stable dans la démo. La première diffusion de la saison 2 de Tell Me a Story (477K / 0,1) a augmenté d’audience tout en restant stable dans la démo par rapport à sa moyenne de première année cet été.

