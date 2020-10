HISTOIRES CONNEXES

Dans les dernières audiences télévisées, la couverture par ABC des finales de la NBA mardi soir a totalisé en moyenne 5,3 millions de téléspectateurs et une note de 1,9 démo, en forte hausse par rapport au match 3 pour marquer les meilleurs chiffres préliminaires de la série depuis l’ouverture.

Le lien le plus faible de NBC (4,7 mil / 0,8) a chuté de sa première pré-débat, mais a toujours conduit le tarif non NBA de mardi dans les deux mesures. En sortant de cela, Ellen’s Game of Games est revenu à 3,5 mil / 0,6, tandis que Transplant (3,1 mil / 0,4) a chuté par rapport à sa sortie précédente.

Autre part:

FOX | Cosmos (1,3 mil / 0,3) a atteint les plus bas de la saison, tandis que NEXT (1,8 mil / 0,3) a fait ses débuts à 1,8 mil et à 0,3. Les lecteurs de TVLine ont donné à l’ouvreur de drame IA diabolique une note moyenne de «B», 87% prévoyant de rester à l’écoute.

LA CW | Swamp Thing (1,1 mil / 0,2) a donné à 8 heures sa plus grande audience depuis le 19 mai (Stargirl) et à la période de 90 minutes sa meilleure audience depuis le 4 février.

CBS | Le FBI Declassified a fait 3,4 mil et 0,35.

