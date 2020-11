Claudia Conway, la fille de 16 ans de l’ancienne conseillère de la Maison Blanche Kellyanne Conway, a taquiné une possible apparition sur American Idol dimanche après-midi. La star de TikTok a partagé une vidéo d’un essai d’American Idol et a affirmé qu’elle avait rencontré Ryan Secrest juste avant de se produire pour les juges Katy Perry, Luke Bryan et Lionel Richie. De nombreuses vidéos de Claudia ont montré sa synchronisation labiale avec de la musique, mais elle a partagé une vidéo d’elle-même chantant en octobre.

Dans le nouveau clip, Claudia semblait filmer les essais d’Idol en Californie. Elle a dit qu’elle filmait un confessionnal et que le logo Idol pouvait clairement être vu derrière elle. “J’ai rencontré Ryan Seacrest aujourd’hui et j’ai bientôt mon audition”, a-t-elle déclaré. “Alors, restez à l’écoute. Très, très nerveux, mais aussi très excité.”

La mère de Claudia, Conway, a été conseillère du président Donald Trump à la Maison Blanche pendant la majeure partie de son mandat. Elle a démissionné en août après que Claudia soit devenue une célébrité sur Internet pour ses vidéos anti-Trump sur TikTok. La querelle de Claudia avec sa famille s’est répandue en public, l’adolescente affirmant qu’elle poussait «officiellement» à l’émancipation à un moment donné. La famille de Conway a également été mise à l’honneur au cours des quatre dernières années parce que son mari, l’avocat républicain George Conway, est un critique franc de Trump et cofondateur du Lincoln Project.

“Nous ne sommes pas d’accord sur l’abondance”, a écrit Conway en août. «Mais nous sommes unis sur ce qui compte le plus: les enfants. Nos quatre enfants sont des adolescents et des préadolescents qui commencent une nouvelle année scolaire au collège et au lycée qui se déroulera à distance de la maison pendant au moins quelques mois. Comme des millions de parents dans tout le pays, les enfants qui «font l’école à la maison» exigent un niveau d’attention et de vigilance aussi inhabituel que ces temps-ci. “

En octobre, Claudia a partagé des vidéos désormais supprimées d’arguments avec sa mère sur le test positif du coronavirus de Conway. Le 6 octobre, Conway a critiqué les médias pour s’être concentrés sur les publications de sa fille sur les réseaux sociaux. «Ma fille, Claudia, est belle et brillante. Elle a accès aux meilleurs médecins et aux meilleurs soins de santé et vit confortablement», écrit-elle. «Comme vous tous, elle spécule sur les réseaux sociaux. Pourtant, elle a 15 ans. Vous êtes des adultes. Nous avons un COVID, mais il est clair qui est vraiment malade.

L’un des anciens tweets de Conway a attiré l’attention ce week-end, car il était prévu que le président élu Joe Biden remportera l’élection présidentielle de 2020 avec 306 votes au collège électoral. C’est le même nombre de votes que Trump devait recevoir en 2016. À ce moment-là, Conway l’a qualifié de «glissement de terrain». Maintenant, cependant, de nombreux républicains ont refusé de reconnaître la victoire de Biden. Dimanche, Trump a de nouveau refusé de concéder.