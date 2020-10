Une femme a été gravement blessée à la tête après avoir été «attaquée avec un marteau» dans un chemin de campagne tranquille.

La victime, dont l’âge n’est pas connu, a été transportée à l’hôpital après avoir été retrouvée à Telegraph Lane à Claygate, dans le Surrey, vers 13 h 15 lundi.

Les détectives pensent qu’elle a été la cible d’une attaque non provoquée.

Un homme de 22 ans a été arrêté peu après et est aujourd’hui interrogé pour tentative de meurtre.

L’agent enquêteur de la police de Surrey, l’inspecteur-détective temporaire Sean West, a déclaré: «Il semble que ce soit une attaque totalement non provoquée.

“De telles attaques violentes et insensées sont heureusement extrêmement rares dans nos communautés locales et je voudrais vous rassurer que nous travaillons 24 heures sur 24 et faisons tout notre possible pour que la personne responsable soit traduite en justice.”

Toute personne ayant des informations doit envoyer un message à la police de Surrey sur Twitter en citant le crime réf PR / 45200100489.

