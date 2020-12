je

J’écris ceci – ceci étant ma septième tentative d’écrire quelque chose d’intelligent, de sincère et de sage mais qui se présente toujours comme un Akala de troisième ordre au mieux, et au pire un type arty dyslexique, peu éduqué et maintenant au visage rouge, avec rien à gémir parce qu’il avait enfin eu de la chance – ce que je suppose! D’où un bouton de suppression usé sur mon ordinateur.

J’espère revenir sur le mot «chanceux», alors gardez-le à l’esprit pendant que je continue.

Alors, voici le truc, j’ai été chargé d’écrire quelque chose sur ma nomination pour diriger Get Up, Stand Up: The Bob Marley Musical. Alors que j’écris ces mots, le sentiment le plus profond d’accomplissement me remplit et je m’arrête pour prendre l’air alors que le poids et la responsabilité de cela atterrit comme une porte de fer tombant sur Bugs Bunny, le laissant aplati et les yeux écarquillés. Quel sanglant honneur! D’autant que je suis d’origine jamaïcaine et que Marley n’est pas seulement un héros, mais comme l’étoile du Nord pour moi.

Je viens de lire ceci et je me sens maintenant moins d’Akala de troisième ordre et plus d’eeeddyyat de premier ordre (dit en plein patois jamaïcain s’il vous plaît).

(

Clint Dyer

/ Clint Dyer)

Mon insécurité s’est accrue après m’être regardé aux nouvelles de la BBC la semaine dernière où, dans un segment sur la sortie en ligne du National Theatre de Death of England: Delroy, ils n’ont pas mentionné que je l’avais co-écrit avec Roy Williams, ni dirigé la pièce, ni quand c’était sur… ou même mon nom. Ce qui pourrait être pour le mieux car le montage m’a laissé ressembler à Malcolm Y au lieu de X. Mais le point que j’essayais de faire valoir était en fait au cœur de l’offre Get Up, Stand Up en premier lieu. Dans le sillage de George Floyd et Black Lives Matter devenant enfin au centre de notre réflexion, le théâtre essaie (heureusement) de se faire pardonner (ou devrais-je dire des changements?) Pour avoir ignoré et soutenu alors que le talent des minorités pourrit comme une vieille banane en un bol de fruits.

Vous voyez, l’homme initialement engagé pour diriger la comédie musicale Get Up, Stand Up était Dominic Cooke. Connaissant le puissant Dominic comme moi – il a été mon patron à de nombreuses reprises – je soupçonne que ce n’était pas seulement un geste généreux, audacieux et respectueux de sa part de se retirer et de m’offrir ce rôle, mais aussi celui basé sur son amour profond pour théâtre. Eh bien, je suppose que c’est ce que j’aimerais croire. J’aimerais / ai besoin de croire qu’il pense que les histoires racontées par les personnes dont ils parlent auront intrinsèquement une saveur et une compréhension qui apportent une vision plus riche et plus nuancée du travail, et en fait augmentent le désir d’œuvres de minorités à cause de cette perspicacité.

Bref, je pense qu’il pense que c’est bon pour le théâtre. Et il adore le théâtre, alors bien sûr qu’il me l’offrirait … non? Peut-être pas, Clint. C’est une perspective très épineuse pour un artiste à concéder… parce que je suis d’accord avec la position selon laquelle, avec un travail acharné et de la diligence, n’importe qui peut produire des œuvres de génie sur n’importe quoi, parce qu’en fait c’est le travail. Vous n’avez qu’à regarder The Wire. J’ai moi-même joué dans la production Dominic Cooke, merveilleusement reçue, Olivier gagnant, de Black Bottom de Ma Rainey, au Théâtre National … et voici ma main, à nouveau posée sur le bouton de suppression, prête pour la 8e ébauche de cet article!

Alors pourquoi est-ce bien pour moi de faire cette production? Suis-je juste chanceux? Oui. Oui, je le suis… mais il m’a fallu 30 ans dans cette industrie pour ressentir cela. Comme je l’ai fait en tant qu’acteur, écrivain, réalisateur, à travers le théâtre, le cinéma et la télévision, j’ai dû endurer une multitude de comportements malhonnêtes; un tel racisme et un tel préjugé, c’est une merveille que j’y suis resté (contrairement à beaucoup de pairs noirs) ou par frustration, je n’ai pas eu recours à la violence au sein de laquelle j’ai grandi, dans le bastion du Front national de l’Est de Londres. Tout ce que j’ai réalisé a été durement combattu et parfois le résultat d’une bousculade humiliante.

Je me demande maintenant combien de fois ce paragraphe sera sorti de son contexte et utilisé contre moi. Mais c’est 2020, non? Différents jours, non? Alors je continue, comme un hérisson effrayé… une boule de peur immobile et pointue.

(

Arinzé Kene jouera Bob Marley dans la comédie musicale

/ Clint Dyer)

Je me demande, est-ce la chance qui m’a amené ici? Endurance? Ou est-ce ma foi en moi qui me permet de continuer, ou la foi en mes pairs? Qu’un jour, ils me verraient – en fait, me verraient vraiment, mon talent, ma créativité, avant de voir ma couleur. Ou qu’ils reconnaissent et libèrent les préjugés qu’ils détiennent fermement, comme un batteur tient sa batte de cricket, me faisant sortir consciemment et inconsciemment du stade pour un six.

Je m’arrange sur tout ce qui précède, alors que je réfléchis aux relations fructueuses que j’ai réussi à cultiver dans le théâtre en particulier… la relation continue et brillante au National sous Rufus Norris et Emily McLaughlin; avec Complicite; et bien sûr avec mon mentor et cher ami Philip Hedley, ancien directeur artistique du Theatre Royal Stratford East.

Malgré tout… je me suis peut-être laissé trop nu? Je risque de ne pas jouer suffisamment le jeu pour obtenir un emploi futur. Encore une fois, je regarde, tendu, le bouton de suppression. Peut-être que c’est ce courriel que vous devriez écrire et ne jamais envoyer. Gorgée.

(

Dyer décrit Marley comme «comme l’étoile du Nord»

/ Adrian Boot / Fifty Six Hope Road Music)

Regardez. Tout ce que je peux vraiment dire à propos de cette opportunité, c’est que je vais y mettre tout mon cœur et mon âme. Que j’utiliserai toutes mes facultés pour m’assurer que l’héritage de Bob Marley reste intact, que je ferai tout mon possible pour maintenir son message de libération des Noirs au centre de toute idée d’unité, de collectivisme et d’un amourisme – et que je m’efforcerai pour divertir et faire vibrer et exciter quiconque achète un billet et siège au Lyric Theatre le 28 mai de l’année prochaine. Et enfin… ce Dominic Cooke, vous êtes l’un des hommes les plus honorables que je connaisse – un vrai Mensch et allié, quel que soit votre motif.

Clint Dyer est le réalisateur de Get Up, Stand Up! The Bob Marley Musical, de Lee Hall, avec Arinzé Kene et ouverture au Lyric Theatre le 28 mai 2021. Les billets sont maintenant en vente sur getupstandupthemusical.com. Mort de l’Angleterre: Delroy reprendra les représentations au National Theatre au printemps 2021