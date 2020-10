ClipDrop, une nouvelle application qui permet à la caméra de votre téléphone de saisir rapidement des objets de votre environnement et de les placer dans des applications de bureau, est maintenant disponible pour essayer. C’est une version nette de la RA, qui rend le monde physique numérique, au lieu de projeter des images numériques sur le monde qui vous entoure. Les vidéos promotionnelles de l’application bêta montrent qu’elle est capable de tout photographier, des plantes aux téléviseurs, puis de les importer rapidement dans des documents sous forme d’objets recadrés.

Digne dit que l’outil vous permet d’importer des images et même du texte de livres, par exemple, dans une variété de logiciels et de sites Web, y compris Photoshop (où ClipDrop a un plugin disponible pour permettre aux objets d’être déposés en tant que nouveau calque avec un masque modifiable) , Google Docs, PowerPoint, Figma, Canva et Pitch. Bien sûr, vous pouvez également simplement utiliser l’application pour saisir des images d’objets du quotidien autour de vous pour les partager comme vous le feriez normalement dans iOS et Android.

En plus des applications iOS et Android, le logiciel est également disponible pour Windows et macOS, vous permettant de saisir des images et du texte sur votre bureau ou sur le Web et de les importer rapidement dans des documents.

L’idée derrière ClipDrop est apparue pour la première fois en tant que démo technologique en mai et a rapidement attiré beaucoup d’attention. Les développeurs Cyril Diagne et Jonathan Blanchet ont déclaré à Gizmodo que plus de 100000 personnes étaient inscrites sur leur liste d’attente bêta souhaitant essayer le logiciel et avaient passé les derniers mois à transformer cette première démo en un produit commercial.

Bien que ClipDrop soit maintenant disponible publiquement, Diagne avertit qu’il est toujours en version bêta et que les utilisateurs doivent s’attendre à des «bugs et des irrégularités». Lorsque nous l’avons essayé par nous-mêmes, nous avons constaté qu’il faisait un bon travail pour sélectionner des éléments d’un bureau encombré à l’aide d’un iPhone X, bien que Gizmodo rapporte qu’il pouvait parfois être dérouté par des ombres ou des objets serrés.

Vous obtenez cinq clips photo gratuits avec le téléchargement du logiciel, mais le découpage supplémentaire nécessite un abonnement. ClipDrop est actuellement au prix de 39,99 $ pour un an, mais après le 20 novembre, le prix augmente à 79,99 $ par an, ou 9,99 $ par mois. Le découpage du texte est cependant gratuit, selon Gizmodo.