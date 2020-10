Cobra Kai, la série de suivi de la franchise de films Karate Kid, est passée exclusivement à Netflix après les deux premières saisons diffusées sur YouTube. Le voyage a été un succès pour le spectacle dirigé par Ralph Macchio et William Zabka. Il est devenu un énorme succès pour la plate-forme de streaming et a attiré un nombre incroyable de téléspectateurs.

Netflix a publié une lettre aux actionnaires et a nommé les séries et les films les plus regardés sur la plate-forme de streaming. Cobra Kai était la série la plus mentionnée dans la lettre en raison du nombre de téléspectateurs qui se sont branchés. Selon Netflix, la série de karaté comptait 50 millions de comptes membres «choisissent de regarder». Le terme «choisir» est essentiel étant donné que Netflix mesure l’audience par le nombre de comptes qui regardent plus de deux minutes d’un titre donné.

La troisième saison de Cobra Kai n’a pas encore frappé Netflix. Il le fera le 8 janvier 2021. Cependant, une bande-annonce a fait surface qui a taquiné où l’émission pourrait aller au cours de sa première saison officielle sur la plate-forme de streaming. Le synopsis officiel a également révélé que l’émission reprendrait immédiatement là où la saison 2 s’était arrêtée.

“La saison 3 voit tout le monde bouleversé à la suite de la violente bagarre au lycée entre leurs dojos, qui a laissé Miguel dans un état précaire”, indique le synopsis, par TVLine. “Alors que Daniel cherche des réponses dans son passé et que Johnny cherche la rédemption, Kreese manipule davantage ses étudiants vulnérables avec sa propre vision de la domination. L’âme de la vallée est en jeu, et le sort de chaque étudiant et sensei est en jeu.”

Les abonnés de Netflix ont exprimé leur enthousiasme pour le scénario continu mettant en vedette Macchio et Zabka, d’autant plus que l’émission ne se terminera pas après trois saisons comme les autres séries Netflix. Le géant du streaming a annoncé que la saison 4 est en préparation. Les fans ne savent pas où la série ira étant donné que la saison 3 n’est pas encore disponible, mais ils ont exprimé l’espoir que d’autres personnages des films feront une apparition dans les prochains épisodes.

En plus des émissions, Netflix a également nommé certains des plus grands succès cinématographiques pour atteindre le service. The Old Guard, un film d’action fantastique dirigé par Charlize Theron, a été vu par environ 78 millions de foyers abonnés. Les téléspectateurs voulaient regarder le film sur une équipe de guerriers immortels qui ont combattu dans des guerres au fil des siècles et ont fait de The Old Guard le dernier Netflix Original à atteindre le statut de blockbuster.