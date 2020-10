Les deux premières saisons de Cobra Kai ont pris la première place dans les cotes de diffusion en continu, selon les données publiées par Nielsen ce week-end. La société de données a partagé un aperçu des notes de la semaine du 31 août au 6 septembre, une période qui commence à peine deux jours après que Cobra Kai soit passé de YouTube à Netflix. Cobra Kai est une suite de The Karate Kid et de ses suites, avec Ralph Macchio et William Zabka.

Le public a visionné 2,17 milliards de minutes de Cobra Kai au cours de la semaine du 31 août au 6 août, a déclaré Nielsen au Hollywood Reporter. Les deux premières saisons de l’émission ont été lancées à l’origine sur YouTube, mais ont été déplacées sur Netflix après que le site de Google a annoncé qu’il ne fonctionnerait plus sur la programmation scriptée. Netflix débutera la troisième saison en janvier et l’a déjà renouvelée pour une quatrième saison.

Nielsen a commencé à suivre les classements en streaming le mois dernier. Les dernières données étaient la première fois que des émissions disponibles sur des plateformes de streaming en plus de Netflix étaient incluses. The Boys d’Amazon est arrivé troisième avec 891 millions de minutes vues. Mulan, qui n’est disponible que pour les abonnés Dismey + prêts à payer 29,99 $ de plus, est arrivé 10e avec 525 millions de minutes. Toutes les autres émissions du Top 10 proviennent de flux Netflix. Lucifer est arrivé deuxième avec 1,42 milliard de minutes, tandis que The Office est arrivé quatrième avec 843 millions. Criminal Minds, diffusé à l’origine sur CBS, a complété le Top 5 avec 675 millions de minutes vues.

Les garçons et Cobra Kai sont produits par Sony Pictures Television. Le président du studio, Jeff Frost, a déclaré à THR que le studio était “ravi” de voir deux émissions sur différentes plateformes se connecter avec le public. “Nous avons depuis longtemps démontré que notre indépendance est une force clé, nous donnant l’opportunité unique de travailler avec tout le monde et de trouver la bonne maison pour les spectacles de nos créateurs”, a déclaré Frost. “Aujourd’hui, c’est plus évident que jamais avec cette réalisation sans précédent. Cette incroyable réception du public est également un véritable témoignage du travail brillant de nos talentueux créateurs et de l’équipe de Sony.”

Cobra Kai se déroule 34 ans après l’original The Karate Kid et suit Macchio et Zabka dans leurs rôles originaux en tant que Daniel LaRusso et Johnny Lawrence, respectivement. Le casting comprend également Courtney Henggeler, Xolo Mariduena, Tanner Buchanan, Mary Mouser, Peyton List, Jacob Bertrand, Gianni Decenzo et Martin Kove. La troisième saison devrait sortir sur Netflix le 8 janvier. Pendant ce temps, les films originaux de Karate Kid sont disponibles sur Hulu avec un abonnement premium Showtime.