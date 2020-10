Les fans de Cobra Kai viennent de recevoir une excellente nouvelle avant la première de la saison 3. Vendredi, Netflix a publié une bande-annonce pour la troisième saison, qui sortira le 8 janvier. Mais les fans ont également remarqué que Netflix a annoncé que la série avait été renouvelée pour la saison 4 et qu’elle était en préparation.

Cobra Kai, une suite de la franchise de films Karate Kid, se déroule 30 ans après les événements du premier film Karate Kid. Et comme le premier film, Cobra Kai suit Daniel LaRusso et Johnny Lawrence qui sont toujours des rivaux acharnés. La troisième saison de Cobra Kai reprend là où la deuxième saison s’est arrêtée, ce qui a laissé les fans ayant plus de questions que de réponses.

Selon le synopsis officiel, tel que rapporté par TVLine, la saison 3 “voit tout le monde ébranlé après la violente bagarre entre leurs dojos au lycée, qui a laissé Miguel dans un état précaire. Alors que Daniel cherche des réponses dans son passé et Johnny cherche rédemption, Kreese manipule en outre ses étudiants vulnérables avec sa propre vision de la domination. L’âme de la Vallée est en jeu, et le sort de chaque étudiant et sensei est en jeu. “

Ralph Macchio et William Zabka jouent LaRusso et Lawrence dans Cobra Kai et ont également joué les personnages dans les films Karate Kid. L’année dernière, Macchio et Zabka ont parlé à PopCulture.com de leur rivalité à l’écran ainsi que de leur amitié une fois que les caméras ont cessé de tourner.

“Ça a été tellement génial – Ralph et moi sommes devenus de bons amis au fil des ans et de fond en comble, lorsque nous avons lancé cela pour la première fois, nous avons été en contact étroit depuis”, a déclaré Zabka à PopCulture.com. “Nous sommes tous les deux très prudents et respectueux envers The Karate Kid et nous partageons cette histoire ensemble.” En parlant de tournage de Cobra Kai, Macchio a jeté un coup d’œil sur la scène de face-à-face, qui était l’une de ses préférées.

“C’était la première scène que nous avons jouée en quelque 30 ans, et elle avait instinctivement une chimie que nous ne savions même pas que nous avions”, a déclaré Macchio. “C’est un peu comme je le dis, la foudre a frappé deux fois [and] c’est un peu comme, ce projet est béni. Le film était, certainement, et cette série aussi. “Cobra Kai a commencé à diffuser en 2018 sur YouTube Premium. Il a été déplacé sur Netflix plus tôt cette année.