Netflix garde les portes du dojo ouvertes, renouvelant Cobra Kai pour une quatrième saison, a appris TVLine.

De plus, le géant du streaming a publié un teaser de 30 secondes pour la saison 3, qui tombe dans son intégralité le 8 janvier 2021.

Se déroulant 30 ans après les événements du premier film Karate Kid, cette série de suivi continue la rivalité amère entre Daniel LaRusso et Johnny Lawrence. Selon le synopsis officiel de Netflix, la saison 3 «trouve tout le monde sous le choc à la suite de la violente bagarre au lycée entre leurs dojos, qui a laissé Miguel dans un état précaire. Alors que Daniel cherche des réponses dans son passé et que Johnny cherche la rédemption, Kreese manipule davantage ses étudiants vulnérables avec sa propre vision de la domination. L’âme de la vallée est en jeu, et le sort de chaque étudiant et sensei est en jeu. »

À l’origine une série YouTube Premium, Cobra Kai a été acquise par Netflix en juin. Les deux premières saisons de la série télévisée Sony Pictures sont actuellement disponibles en streaming.

Cobra Kai met en vedette Ralph Macchio comme Daniel, William Zabka comme Johnny, Courtney Henggeler comme Amanda, Xolo Maridueña comme Miguel, Tanner Buchanan comme Robby, Mary Mouser comme Samantha, Jacob Bertrand comme Eli, Gianni Decenzo comme Demetri et Martin Kove comme John.

Le tableau de bord TV en streaming de TVLine a été mis à jour pour refléter le renouvellement de Cobra Kai. Appuyez sur PLAY sur la vidéo ci-dessus pour votre premier aperçu de la saison 3, puis déposez un commentaire avec vos pensées ci-dessous.