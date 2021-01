La troisième saison tant attendue de Cobra Kai est récemment sortie le Netflix. Avant prévu en fait, car la plateforme avait annoncé que ce serait le 8 janvier. L’émission, qui est une suite des films Karate Kid, fait partie de ses premières de janvier 2021

L’histoire de Johnny Lawrence, et oui, de ce petit garçon venu dans la vallée en 1984, Daniel LaRusso, se poursuit.

Nous parlerons ici du troisième volet de Cobra Kai sans spoilers, bien que nous reviendrons sur ce qui s’est passé dans les tranches précédentes. Nous vous recommandons de ne pas continuer à lire si vous n’avez pas vu les deux premières saisons qui sont déjà disponibles sur Netflix depuis quelques mois.

Nostalgie et plus de nostalgie

Lorsque le premier opus de Cobra Kai est sorti, nous avons dit que la chose surprenante à propos de l’émission initialement produite par YouTube était offert bien plus que de la nostalgie. Et c’est que l’idée des créateurs de cette série était innovante: aborder la suite de l’anti-héros, en assistant ainsi non seulement aux récits actuels, mais en tirant le meilleur parti d’un personnage comme Johnny.

Jonnhy Lawrence, le populaire de l’école, la star du karatéka, l’élève préféré du Cobra Kai dojo, a été atteint par la vie. L’avenir prometteur que les années quatre-vingt prévoyaient pour tous ceux qui étaient adolescents en cette période d’espoir a disparu. Jonnhy vit dans la gueule de bois de sa vingtaine et de sa trentaine; dans le désespoir que nous tous adultes vivons au Moyen Âge au début du 21e siècle. Non satisfait de cela, il rencontre son tyran, son ennemi ringard: Daniel LaRusso. Avec cette prémisse, nous avons vécu de grandes aventures dans ce spectacle créé par Jon Hurwitz, Hayden Schlossberg et Josh Heald.

Cependant, bien que dans ses deux premières saisons, Cobra Kai ait profité au maximum de la nostalgie, introduisant de nouvelles histoires et de nouveaux personnages et renforçant ses personnages bien connus. La vérité est que dans ce troisième épisode il abuse d’un “peu” de nostalgie dans certains épisodes, et dans d’autres, il le fait de manière flagrante.

Ce n’est pas seulement parce que Daniel se rend à Okinawa (l’histoire est vraiment intéressante) et que nous verrions des personnages des films Karate Kid, mais parce que parfois on arrive à “broyer” tant de gestion de la nostalgie. Principalement parce que ce n’est pas nécessaire, le spectacle et les personnages de Cobra Kai sont suffisamment intéressants pour s’inspirer avec autant d’insistance de l’héritage des films des années 80.

N’oublions pas que Johnny est le protagoniste de ‘Cobra Kai’

C’est ce que nous pourrions dire à ceux qui ont écrit les 10 épisodes de la troisième saison de Cobra Kai. Nous voulons en savoir plus sur Johnny et sa nouvelle scène en tant que sensei. Nous voulons le voir se blâmer parce que ses élèves se sont lancés dans une bataille rangée lors de la finale de la saison deux.

Ce que l’on peut reprocher au troisième opus de Cobra Kai, c’est son insistance sur d’autres sujets, comme celui que nous disions à propos de la nostalgie des années 80, et qu’il ignore beaucoup de choses. Comme le rétablissement de Miguel et la réponse de l’école aux élèves qui se sont battus à mort dans ses installations. Aussi qu’il tombe dans de nombreux lieux communs et qu’il y a une bagarre à la moindre provocation. Bien que ce qui précède soit très courant dans le genre de film Karate Kid, bien que ce soit précisément la formule qui a causé son déclin, n’oublions pas.

Malgré cela, Cobra Kai conserve une certaine fraîcheur dans nombre de ses scènes, dialogues et personnages. Johnny est toujours un gars charmant et imparfait en même temps. À de nombreuses reprises, l’émission nous rappelle que les adultes sont une génération sans intérêt, les adolescents sont des enfants prévisibles et pleurnichards, et que la vie est souvent meilleure quand tout est ennuyeux et calme.

Bien sûr, il convient de noter que l’un des plus grands succès de la troisième saison est qu’elle enquête sur le passé du particulier John Kreese (Martin Kove). Il faut dire aussi que l’une de ses faiblesses est qu’il y a tellement de combats et de changements de couches sans trop de sens que vers la fin de la tranche on ne sait plus qui est qui, ni qui d’où.

La troisième saison de Cobra Kai est maintenant disponible sur Netflix. Ainsi que les deux versions précédentes publiées en premier sur YouTube.

L’article «Cobra Kai», troisième saison: combats et nostalgie en gros a été publié dans Explica.co.