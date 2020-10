Le gagnant de Big Brother: All Stars, Cody Caliafore, obtient une énorme vérification de la réalité après son retour dans le monde réel après sa victoire d’un demi-million de dollars. Pris à l’aéroport international de Los Angeles, Caliafore admet sa déception après avoir réalisé que le monde n’a fait qu’empirer depuis qu’il est entré dans la bulle de Big Brother il y a trois mois et évoque également des brimades à l’intérieur de la célèbre maison. Le nouveau gagnant a également expliqué qu’il avait beaucoup d’anxiété tout en restant éloigné du monde extérieur en se demandant si les choses s’amélioraient ou en empirant, et curieux de savoir comment sa famille et ses amis allaient également pendant son absence.

«Tellement différent parce que cela ajoute tellement plus d’anxiété à vos pensées quotidiennes», a-t-il répondu lorsqu’on lui a demandé ce que c’était que d’être isolé pendant si longtemps sans aucun accès au monde extérieur pendant une pandémie. “C’est comme: ‘Je me demande ce qui se passe avec ma famille? Le monde va-t-il mieux?'” Il a noté qu’il avait pris beaucoup de temps pour réfléchir dur à l’intérieur de la maison, disant qu’il espérait seulement que les choses allaient aller mieux, mais la réalité lui a montré que les choses ne l’étaient pas.

Caliafore a également évoqué l’intimidation à l’intérieur de la maison lorsqu’on lui a spécifiquement posé des questions sur Ian Terry, qui est sur le spectre de l’autisme. Le nouveau gagnant a déclaré qu’il était heureux que les gens soient tenus responsables de leurs actions et que la seule façon d’apporter des changements positifs dans le monde est de garder ceux qui créent la haine, responsables de leurs paroles et de leurs actions. Après avoir remporté 500 000 $, Caliafore est heureux d’être de retour avec sa famille malgré les circonstances difficiles avec l’élection qui approche à grands pas.

Quant à son passage dans la maison BB, Caliafore a réussi à jouer un très bon match, ce qui lui a valu la position gagnante. Dès le début de la compétition, Caliafore a formé quelques deux derniers avec quelques personnes dans la maison, dont une avec Enzo Palumbo, qui a fini par prendre la deuxième place avec 50000 $. Tout au long de leur passage dans la série de télé-réalité à succès de CBS, ils ont réussi à passer sous le radar sans laisser aucun des autres membres de la maison savoir qu’ils avaient formé un lien étroit. Heureusement pour Caliafore et Palumbo, ils ont également réussi à faire toute la saison sans être mis sur le bloc pour l’élimination.

Caliafore a réussi à gagner HOH plus d’une fois, faisant de lui un concurrent dominant. Certains penseraient que cela ferait de lui une cible encore plus grande, mais ont plutôt encouragé ses concurrents à rechercher une relation BB plus étroite avec lui dans la maison.