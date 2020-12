L’ancien concurrent de Big Brother, Cody Nickson, a minimisé la gravité de la pandémie de coronavirus dans son histoire Instagram à la fin du mois dernier. Il a partagé une offre de réduction pour sa nouvelle Couple’s Coffee Company, où les fans devaient taper “scamdemic” comme code de coupon pour recevoir 5% de réduction sur leur commande. Nickson a été interpellé par les fans de Big Brother sur les réseaux sociaux, d’autant plus que le nombre de patients atteints de coronavirus et de décès continue d’augmenter aux États-Unis

Au cours du dernier week-end de novembre, Nickson a offert un contrat Black Friday à ses 257 000 abonnés. S’ils tapaient le code “scamdemic” sur le site de son entreprise, ils obtenaient une petite remise sur ses produits. Quand un fan a fait remarquer à Nickson que son code de réduction provoquait un tollé, il a haussé les épaules. “Oh bien … quand Twitter est contre vous, vous êtes généralement du bon côté des choses. Ils méprisent absolument quiconque croit en Dieu”, a écrit Nickson le 28 novembre, rapporte ScreenRant. “Nous parlons beaucoup de Dieu ici, alors j’imagine que nous vivons sans loyer dans beaucoup de leurs têtes.”

Nous devrions très certainement prendre nos conseils sur les coronavirus de quelqu’un d’aussi bien informé en la matière que Cody Nickson. pic.twitter.com/fa3g4S4zPA – Tracee (@TraceeM) 1 décembre 2020

Nickson est apparu sur Big Brother Saison 19 et a été un paratonnerre pour la controverse. Quand il était dans l’émission, il était accusé d’être transphobe et utilisait souvent des commentaires désobligeants. Comme BuzzFeed News l’a noté à l’époque, Nickson a utilisé un commentaire désobligeant lors d’une discussion avec sa femme, Jessica Graf, qui a tenté d’étouffer son langage. «Je ne donne pas comme…» lui dit-il. «Ils peuvent ranger leur d… tout ce qu’ils veulent. Pensez-vous vraiment qu’ils vont venir voir un fantassin du Corps des Marines pour f… dire le mot t-y. Quelques semaines plus tard, Nickson et un autre invité de maison ont appelé Audrey Middleton, la candidate de la saison 17 de Big Brother, qui est transgenre, “it”.

“Les gens vont m’aimer ou me détester et cela n’a pas d’importance; je ne peux rien y faire”, a déclaré Nickson à BuzzFeed News en réponse aux critiques de l’époque. «J’ai un groupe de personnes très soudées dans ma vie que j’aime et dont je dois me rapprocher après ça. À part ça, je ne veux pas apaiser qui que ce soit ou dire quoi que ce soit pour donner des câlins à qui que ce soit. Si quelqu’un veut des câlins, ils peuvent le trouver ailleurs. “

Nickson a également fait une remarque controversée sur les émeutes de Ferguson, dans le Missouri, à l’époque. Il a affirmé qu’il était allé aux émeutes “juste pour voir si [he] “Je suis allé à Ferguson, Missouri, pour les émeutes”, a déclaré Nickson dans des commentaires qui n’étaient pas diffusés sur CBS à l’époque. “La nuit où ils ont annoncé la décision, je me suis rendu à Ferguson juste pour voir si je pouvais survivre. Je me suis habillé comme un clochard. Je le jure. Ouais. Nous étions gazés. “

Malgré toute la controverse, Nickson est apparu plus tard dans The Amazing Race Season 30 avec Graf, et les deux ont remporté la compétition. Le couple s’est marié en 2018 et est parent de deux enfants. Leur deuxième enfant, leur fille Carter, est née le 5 octobre.