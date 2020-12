En colère après un tweet, Celia Lora se bat contre Alex FDZ pour avoir plaisanté sur Manzanero | INSTAGRAM

La mannequin et animatrice mexicaine, Celia Lora, a exprimé sa grande colère de voir une blague concernant la perte récente de Armando Manzanero, le grand chanteur qui vient de perdre la vie hier.

Tout cela grâce à un tweet rédigé par Álex Fernández, un comédien de stand up qui a son propre spécial de Netflix appelé The Best Comedian in the World, dans lequel il a corrigé en plaisantant une publicité Spotify qui disait: “This is Manzanero” – pour le changer en “was” (C’est Armando Manzanero – pour le changer en Era *).

Bien sûr, le comédien l’a fait en pensant à la la comédie, peut-être pour attirer un peu l’attention sur les réseaux sociaux et probablement soulager un peu certaines personnes qui se sentent tristes de cette grande perte, même s’il semble que sa blague ne soit pas si bien sortie.

Au moment où Celia Lora a lu le message, elle a explosé de fureur, ceci grâce au fait que sa famille et même elle-même étaient très proches du musicien, bien sûr son père à l’occasion Alex Lora, chanteur du groupe de rock mexicain El Tri, a eu l’occasion de se produire avec lui et de tisser un lien au-delà du professionnel pour être personnel.

Quelque chose de très curieux, c’est que l’humoriste Alex Fernández a déjà supprimé le message de son compte, cependant, il continue à être montré grâce à toutes les interactions qu’il a eues, tant de retweets, de réponses, etc., ce qui met un petit doute sur l’efficacité du réseau social. de l’oiseau bleu, car beaucoup penseraient qu’il serait préférable que ce contenu disparaisse au lieu d’être toujours là avec un message qui alerte que “le tweet a déjà été supprimé”.

La réponse de Celia est si forte que nous l’apprécierons ici.

En ce moment, ce que Celia Lora souhaite le plus, c’est que l’humoriste lui réponde, il semble qu’elle se soit réveillée avec une grande envie de discuter et de défendre ses points de vue, qui sont très respectables et soutenus par de nombreux internautes.

Cependant, d’autres internautes ont soutenu Alex Fernández en assurant que ce n’est qu’une blague et que même s’il est trop tôt pour le faire, c’est bien, ingénieux et même quelque chose d’innocent, mais que cela ne ressemblait pas à ça à Celia Lora.

Pour le moment, il semble que Celia devra attendre un peu pour voir si elle lui répond, mais très probablement non, car peut-être qu’il a réalisé ce qu’il avait causé et a décidé de se rétracter, bien sûr caché derrière la comédie, quelque chose. que beaucoup considèrent correcte, mais d’autres comme un manque total de respect, bref l’hypoténuse.

Ce n’est pas le premier contact que Celia a avec le monde de la comédie, car lors de sa visite à La Cotorrisa, elle a suscité la controverse en ignorant l’un de ses chauffeurs puis en essayant de la réparer sur les réseaux sociaux avec quelques messages avec une grande affection pour lui, en soulevant certains soupçons.

Il est à noter qu’au cours des derniers mois, Celia Lora a gagné beaucoup plus de renommée et de popularité que jamais, grâce à son apparition à Acapulco Shore, à la création de nouveaux programmes tels que Consultorio del Amor avec Celia Lora et aux dizaines d’invitations qu’elle a reçues à différents programmes dans le qui est venu et a sorti sa grande personnalité qui la distingue.

