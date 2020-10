Colin Kaepernick a lancé son appel sur l’avenir des policiers. L’ancien quart-arrière des 49ers de San Francisco a lancé un projet intitulé Abolition For the People: The Movement For A Future Without Policing & Prisons via Kaepernick Publishing et LEVEL, une publication Medium. Le projet comprendra une série d’essais avec Kaepernick écrivant le premier, qui explique comment il souhaite l’abolition de la police.

“La menace omniprésente de mort prématurée aux mains, aux genoux, aux étranglements, aux pistolets Taser et aux armes des forces de l’ordre n’a fait que renforcer son fondement anti-Noir dans les institutions de police”, a écrit Kaepernick. “Pour éradiquer l’anti-noirceur, nous devons également abolir la police. L’abolition de l’un sans l’autre est impossible.” Kaepernick a également eu un segment dans son essai intitulé «F – réforme» et a rappelé pourquoi il avait commencé à s’agenouiller pendant l’hymne national en 2016.

«Il y a beaucoup de choses à changer», a-t-il déclaré. «L’une est spécifiquement la brutalité policière. Il y a des gens qui sont assassinés injustement et qui ne sont pas tenus responsables. Les flics ont un congé payé pour avoir tué des gens. Ce n’est pas juste. Ce n’est pas vrai selon les normes de quiconque. »Dans cette section, Kaepernick a écrit que« la recherche d’une réforme ferait de moi un participant actif dans la réforme, le remodelage et le changement de marque de la suprématie institutionnelle blanche, de l’oppression et de la mort. Ce réexamen constant de ma propre analyse a fait partie de mon évolution politique. »Il a également écrit qu’il« manquait une vue d’ensemble »en ce qui concerne la réforme de la police.

“L’accent mis sur la punition individuelle ne modifiera jamais le résultat d’un système enraciné dans la mort noire”, a ajouté Kaepernick. “Je voulais un changement. Je voulais que cela cesse”, a-t-il également déclaré qu’il “voulait la réforme ce que j’ai vu. Pourtant, les réformes souvent proposées – politiques d’utilisation de la force, caméras corporelles, formation accrue et responsabilité de la police – étaient les mêmes réformes policières recyclées systématiquement proposées dans le passé. “

À la fin de l’essai, Kaepernick a écrit ce que les lecteurs devraient attendre de son projet. «Vous comprendrez de quelle manière la réforme a légitimé davantage la police et les prisons dans la société», a-t-il expliqué. “Vous découvrirez comment l’abolition de la police et des prisons peut créer une société capable d’investir dans le bien-être de la population.” Kaepernick est un activiste social depuis 2016 et cherche à revenir dans la NFL. Il est joueur autonome depuis qu’il a renoncé à son contrat avec les 49ers en 2016.