Collabore avec la marque renommée Karol G avec de nouveaux projets à la porte | INSTAGRAM

L’exposant maximum du genre de musique urbaine, la colombienne Karol G, a annoncé il y a quelques jours via son compte Instagram officiel qu’elle ferait partie d’un nouveau projet, en collaboration avec l’une des marques de vêtements les plus célèbres au monde. , depuis de nombreuses années.

C’est une collaboration avec la marque de tenue de sport italien Kappa, avec qui il a sorti une collection spéciale sous son nom, qui est déjà disponible au moins dans la boutique en ligne de la célèbre entreprise textile.

Ce qui a attiré l’attention de plusieurs adeptes de l’artiste de musique urbaine C’était la tenue audacieuse, qui, bien qu’elle ne montre aucune peau, accentuait l’incroyable silhouette de la colombienne la plus sensuelle de l’environnement musical.

Vous pourriez également être intéressé par: Nouveau partenaire? J Balvin envoie un cadeau à Karol G, Anuel exaspère

Karol G a utilisé les pièces de sport et, fidèle à sa personnalité, il les a combinées avec des accessoires et des talons, ainsi qu’une voiture classique emblématique, qui se combine parfaitement avec le look urbain vous avez utilisé.

C’est pourquoi elle a posté certaines de ses photographies, où on la voit vêtue d’une tenue marron, avec des lunettes de soleil qui lui vont bien, de même, au dos de la veste, on peut lire le mot ” Bichota », avec des paroles sombres et lumineuses sur le dessus, faisant référence à son dernier single musical sorti, qui est devenu un hit.

En tant que fan personnel de la marque, Karol G voulait une collection qui représentait le message de la chanson, créant des styles forts qui célèbrent et valorisent toutes les femmes, les silhouettes sont de style streetwear, mais conçues pour les femmes d’aujourd’hui.

La collaboration comprend des survêtements, évasés et ajustés, des séparations, des chapeaux, des sacs banane et des tongs, en rouge, jaune et vert, ainsi que des combinaisons de couleurs plus douces en noir et marron.De plus, chaque pièce comprend des détails personnalisés qui incluent la signature de Karol G et le mot «Bichota», ainsi que le logo emblématique «Kappa Omini» qui représente un homme et une femme assis dos à dos.

Photographiée par Sam Hayes et filmée à Little Haiti, Miami, la campagne donne vie à la collection et s’inspire des clubs automobiles des années 1990 et de la crudité vibrante de la culture graffiti de Miami, un fond dynamique est créé. qui met en valeur Karol G et la collection.

Suivez-nous sur notre Facebook et obtenez plus de Show!

En fait, à partir du profil officiel de la célèbre marque italienne, vous pouvez voir plusieurs images des vêtements disponibles à la vente, sous la signature du colombien à succès, vous pouvez voir des ensembles complets à toutes sortes d’accessoires.

Outre les pièces sportives, plusieurs followers ont applaudi la chanteuse pour avoir porté son style pour collaborer avec de grandes marques, voire les images qu’elle a partagées sur ses réseaux sociaux avec un sweat-shirt qui porte son autographe, elle a déjà des millions de réactions de ses fidèles fans. .

La marque italienne Kappa est connue pour sa collaboration avec des artistes célèbres, on peut donc affirmer que la chanteuse de reggaeton, Karol G, s’est positionnée comme l’une des artistes féminines les plus écoutées du genre urbain et pour avoir remporté des prix lors d’importantes cérémonies telles que le «Latin Grammy «C’est ce qui l’a rendu célèbre, et pour cette raison, les mêmes marques le recherchent pour travailler avec.

Ainsi, de nos jours, l’interprète peut être facilement comparé à la renommée et à la portée d’autres grandes célébrités avec lesquelles la même marque de vêtements a travaillé, dont certaines sont la chanteuse Iggy Azalea et le mannequin Sofia Ricchie.