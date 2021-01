F

de qui était le meilleur joueur qu’il ait jamais entraîné à qui Tottenham manque et si Frank Lampard mérite d’avoir du temps à Chelsea, ici Sport standardLe nouveau chroniqueur de Glenn Hoddle répond à vos questions et choisit le joueur qu’il regardera fermer cette semaine.

George demande: Qui a été le meilleur joueur que vous ayez jamais entraîné?

J’ai entraîné de très bons joueurs et il est difficile de dire qu’il y en a un qui se démarque. L’entraîneur Ruud Gullit était de première classe mais il était à la fin de sa carrière et n’avait pas besoin d’entraîneur. Je dirais probablement quelqu’un comme Paul Scholes.

Quand il est arrivé pour la première fois dans l’équipe d’Angleterre, lui et David Beckham étaient de tels talents. Paul était un joueur si intelligent. Il était excellent pour entraîner. Il a juste fait son travail, est rentré chez lui, est revenu. C’était juste un très bon professionnel qui aimait le jeu.

Le site Web des Spurs demande: Quel genre de joueur pensez-vous que Tottenham manque en ce moment?

Je regarderais probablement un joueur qui peut choisir des passes. Quelqu’un comme Bruno Fernandes. Lorsque Christian Eriksen était sur la chanson pendant deux saisons et un peu, il pouvait frapper ces passes à Dele Alli ou Harry Kane ou à quiconque effectuait ces courses.

Je ne sais pas si c’est le style de joueur de Jose Mourinho. Ils ont des joueurs décents là-bas, mais Giovani Lo Celso et Tanguy Ndombele sont différents, ils courent avec le ballon, ils sont porteurs du ballon. Mais quelqu’un qui peut vous blesser avec une passe, un vrai joueur créatif. Je l’ai déjà dit, je ne pense pas que Jose l’aimerait mais le garçon de Southampton, James Ward-Prowse, serait un atout majeur. Lui et Pierre-Emile Hojbjerg seraient un bel équilibre.

Mark demande: Jack Grealish devrait-il être le milieu de terrain de premier choix pour l’Angleterre?

Je pense qu’il faut lui donner une chance. Quand je dis une chance, je ne parle pas d’un seul match. Il a l’air à l’aise dans une chemise d’Angleterre. Il joue un peu pour son club où je disais que j’aimerais le voir jouer, juste derrière l’attaquant.

Il aime toujours sortir de ce côté gauche, mais il a maintenant la licence pour traverser le terrain et apparaître à droite, à gauche et dans et autour du D.C’est une belle position pour lui. . Je pense qu’il pourrait faire du tort à l’Angleterre là-bas.

Il y a beaucoup de talent là-bas. Phil Foden est si bon qu’il va forcer son chemin en Angleterre. Il y a Mason Mount, James Maddison a marqué un grand but ce week-end, nous avons un paquet de joueurs créatifs. Mais je crois que Jack a quelque chose d’un peu spécial là-dedans.

Tom demande: Frank Lampard est sorti? Ou devrait-il avoir le temps de changer les choses à Chelsea?

Je ne vais même pas envisager la première partie de cette question. Il faut lui donner du temps.

C’est un travail en cours à Chelsea. Ils échouent face aux meilleures équipes et doivent trouver un moyen mentalement de surmonter cela. Ils ont l’air mieux contre les équipes inférieures, mais pour le moment, ils ne semblent pas tout à fait prêts à vraiment gagner la ligue. Ils ont du talent dans l’équipe mais cela va prendre du temps, ils vont traverser ces moments difficiles. C’est le processus de construction d’un côté.

Vous espérez simplement que le propriétaire a également cette vision et comprend cela.

Mon joueur à regarder cette semaine est…

J’adorerais voir Phil Foden jouer en demi-finale de la Coupe de la Ligue contre Manchester United et vraiment faire une course dans l’équipe de Manchester City. Il a marqué contre Chelsea et ce sera fascinant de voir s’il peut le soutenir avec une autre belle performance.