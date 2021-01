je

En avril 2015, alors que je m’accrochais en tant que joueur de cricket de première classe, Kent s’est heurté à l’Essex à l’époque où ils produisaient des terrains absolument horribles qui convenaient au bowling de leur batteur d’outre-mer, Jesse Ryder, et David Masters, qui à ce moment-là approchait de 40 ans et m’avait sorti pour m’amuser pendant 15 ans.

Ce n’était pas un endroit pour être un jeune batteur, mais faire ses débuts pour Essex était un jeune de 17 ans appelé Dan Lawrence. Il n’a pas eu beaucoup de points à ce match, mais il avait du temps et de la classe que même les joueurs de cricket de test n’avaient pas. Je me souviens avoir dû coller la moitié de mes joueurs de champ à Midwicket alors qu’il essayait de fouetter chaque balle par là. Ce n’était pas une énorme surprise quand il est allé et a marqué 161 de No3 à l’Ovale une semaine plus tard.

Il n’était pas nécessaire d’être un génie du cricket pour réaliser que c’était une carrière à suivre de près. Plus tard cet été-là, j’ai commenté un match des moins de 19 ans entre l’Angleterre et l’Australie à Derby, dans lequel il a ouvert et marqué le premier des deux brillants siècles de cette série. Il se moqua du jeu, marquant si librement que tous les autres joueurs se débattaient.

Cela n’a pas été un chemin totalement simple vers ses débuts en test à Galle jeudi, et il y a eu des correctifs difficiles, comme on peut s’y attendre en jouant sur des terrains de comté.

Il fait ses débuts dans des circonstances étranges, avec à peine une âme dans le sol, mais cela ne le dérangera pas. Le défi portera sur le spin, qui atteindra un niveau totalement nouveau par rapport à tout ce qu’il a connu dans le cricket de comté. Il fera face à des fileurs en tournant des guichets avec quatre hommes à moins de deux mètres de lui, en train de bavarder. Je suis convaincu qu’il jouera à sa manière, radieux et généralement positif.

Lawrence s’inscrira dans ce que je considère comme un ordre au bâton anglais très excitant. Il manque des joueurs, mais j’aime l’équilibre du partenariat d’ouverture entre Dom Sibley et Zak Crawley, et c’est formidable de voir Jonny Bairstow, qui est certainement l’un des six meilleurs batteurs de test anglais, de retour. Il s’est mis dans l’embarras sur sa position à cause du fait de garder le guichet, mais avec cela hors de la table, il a une grande opportunité dans une année énorme.

Ces six tests dans le sous-continent seront un examen du bâton anglais, mais ce sont leurs filateurs que nous en apprendrons le plus. Tout change pour Dom Bess et Jack Leach maintenant que l’Angleterre joue dans le sous-continent, quand ils seront testés par les meilleurs joueurs de spin dans leur propre arrière-cour.

(AP)

Les filateurs anglais ne sont jamais vraiment jugés tant qu’ils ne sont pas sur un terrain tournant. Ailleurs, on s’attend à ce qu’ils participent, épongent la queue ou rompent les partenariats. Désormais, Jimmy Anderson et Stuart Broad se tourneront vers eux pour mener l’attaque. Cela se produit dans tous les vestiaires du cricket. Dès que nous voyons une balle tourner, nous regardons le spinner. Nous pourrions ne rien dire, mais les batteurs et les couturiers pensent simplement «c’est à vous maintenant».

Bess n’a pas encore fait l’expérience de cela, mais Leach faisait partie de l’attaque qui a gagné au Sri Lanka en 2018. Maintenant, avec Moeen Ali malade et Adil Rashid absent, Leach est le leader.

Je me sens pour Leach. Nous sommes tous essentiellement enfermés depuis mars, mais il l’est depuis novembre 2018, lorsqu’il est tombé malade en Nouvelle-Zélande. Nous l’avons à peine revu depuis. Parce qu’il est tombé dans l’ordre hiérarchique, ces six tests sont une énorme opportunité pour lui de montrer qu’il est la meilleure option de spin de l’Angleterre avant une énorme année.

Faire ou casser pour Root en tant que capitaine dans l’année trépidante de l’Angleterre

Dans un an, Joe Root entrera dans l’histoire en tant que grand capitaine de l’Angleterre, ou il passera le poste à quelqu’un d’autre.

Avec six Tests dans le sous-continent, des séries à domicile contre la N ° 1 mondiale de la Nouvelle-Zélande puis de l’Inde, suivies d’une campagne Ashes, c’est le genre d’année qui fait ou défait un capitaine. C’est une mission extrêmement difficile.

en relation

Le public anglais verra toutes sortes de bons joueurs. Je garderais un œil sur Shubman Gill, Cameron Green et Dan Lawrence.

Quelques-uns de ceux qui n’ont pas encore fait leurs débuts sur lesquels je garderais un œil sont le spinner du Surrey Dan Moriarty et le rapide Ollie Robinson de Sussex.

Robinson a pris beaucoup de guichets de comté et semble bien placé pour passer au niveau supérieur. Il n’est pas rapide, mais il est assez rapide et cohérent, avec un corps solide et beaucoup de confiance. Il ressemble au genre de quilleur qui pourrait bien réussir en Australie. Cette année, il devra peut-être faire un travail ingrat dès le début, mais il pourrait être l’avenir de l’attaque de l’Angleterre.