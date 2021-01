je

Je ne me souviens pas d’un moment comme celui-ci, où le calendrier était juste présenté devant nous avec les meilleures équipes de test se réunissant jusqu’à Noël, avec l’Angleterre au cœur de celui-ci.

Le calendrier est alléchant. L’Angleterre est au Sri Lanka, puis en Inde, de retour chez elle pour affronter la Nouvelle-Zélande et l’Inde n ° 1 mondiale, puis en Australie pour les Ashes.

Au milieu de tout cela, il y aura la finale du championnat du monde de test entre deux de ces équipes, ce qui devrait être une bonne chose, même si le tournoi a été plus compliqué que le film Tenet.

L’Angleterre aura été encouragée par le fait que l’Australie peut être battue à domicile, en particulier à la Gabba, mais cela a rappelé à quel point le cricket indien est profond et fort ces jours-ci.

Regarder l’Inde se défouler à la maison montre à quel point les joueurs – et donc les fans – bénéficient de la Premier League indienne.

Shubman Gill et Rishabh Pant sont de jeunes gars au talent ridicule. Ils ont grandi en regardant et en jouant dans l’IPL et, par conséquent, rien ne les effraie. Ils pensent qu’aucun jeu n’est perdu, ne craignent pas l’échec, adoptent des situations difficiles et sont habitués à jouer devant des foules massives, même si les conditions sont étrangères.

L’Inde est un endroit inconstant pour être un joueur de cricket et ils ont subi un examen minutieux bien avant de jouer au cricket international, ce qui est d’un énorme avantage lorsqu’ils y arrivent. Ils arrivent en tant que superstars et semblent imperturbables face à l’adversité – et il y avait certainement beaucoup d’adversité pour l’Inde lors de cette tournée.

Je compare cette attitude à la première fois que j’ai joué au cricket Test et que je n’avais vraiment jamais joué devant plus de quelques milliers de retraités à Canterbury, ce qui pourrait donner l’impression que vous étiez sur le tournage de Cocoon.

Et vous avez tout ce fanfaron aux côtés de Cheteshwar Pujara, qui a creusé pendant des heures autour de Gill et Pant pour rendre leurs feux d’artifice possibles. L’un n’aurait pas pu le faire sans l’autre. Cela dit, c’était bien pour l’Inde que Pujara – qui est génial à regarder et désespéré de regarder en même temps – soit sorti quand il l’a fait, afin qu’ils puissent avoir une inclinaison à la victoire.

Pour l’Angleterre, toute victoire en Asie est une grande réussite, et le premier test à Galle n’était pas différent. Ils sont passés de presque aucun batteur – si souvent ils partaient et étaient totalement dépendants de Joe Root et Alastair Cook – à un groupe de joueurs en compétition pour les places. À la fin de ce deuxième test, je pense que nous aurons une idée beaucoup plus claire de ce à quoi ressemble l’ordre des frappeurs de l’Angleterre pour leur année massive.

Les quilleurs rapides tourneront et c’est bien, mais les batteurs sont différents. Les grandes équipes ne changent pas et ne changent pas constamment – vous pouvez changer les noms. Strauss, Cook, Trott, Pietersen – vous comprenez ma dérive.

De toute évidence, ces jours-ci, les choses sont légèrement différentes, en raison de Covid et du fait d’avoir une équipe plus importante, mais au cours des prochaines semaines, Root déterminera exactement quelle est sa configuration de premier choix.

J’aime la façon dont les choses se passent. Je pensais que Jonny Bairstow et Dan

Lawrence a été brillant lors du premier test et s’ils gardaient cette bonne forme, je les garderais. Cela pourrait être une mauvaise nouvelle pour Rory Burns et Ollie Pope, mais ce n’est pas le moment où vous voulez rater des jeux, que ce soit par malchance ou par conception.

Chaque joueur entrera dans le jeu parfaitement conscient de la compétition de construction pour les lieux, quoi qu’il dise dans les interviews. Ils sauront également approximativement ce qui est dit et écrit à leur sujet. Démarrer est difficile en Asie, donc s’ils entrent, ils doivent être impitoyables et aller gros.

C’est aussi un jeu énorme pour les filateurs anglais. C’est juste un département où ils sont sous-alimentés. Dom Bess et Jack Leach ne sont pas Jadeja et Ashwin. Ce n’est pas de leur faute, c’est simplement un produit du système anglais.

Ils se sont améliorés vers la fin du match à Galle et ont partagé de nombreux guichets, ce qui leur donnera confiance. Ils doivent continuer à s’améliorer session par session et assurer le contrôle.

L’Angleterre est une équipe qui s’améliore et on a l’impression que les choses vont ensemble. C’est génial que Root ait si bien commencé – dans une année comme celle-ci, chaque joueur est désespéré de commencer en forme, pas de courir après un score.