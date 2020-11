g

Le retour des spectateurs en nombre est un début et cela vaut la peine de le célébrer comme un tremplin majeur, car nous n’avons certainement pas pu le faire il y a une semaine.

Et je me sens très optimiste, non seulement parce que les fans reviennent, mais aussi avec la vaccination et les tests plus larges qui se produisent.

Je crois toujours que nous aurions pu le faire en début de saison avec le football et j’apprécie, en l’état des chiffres, que ce n’est en aucun cas une solution pour les clubs de Premier League ou de championnat.

Mais c’est clairement une excellente nouvelle pour les clubs de la ligue inférieure. Pour certains clubs de la Ligue 2, avoir 4 000 spectateurs serait un excellent résultat, donc cette nouvelle est vraiment une bouée de sauvetage.

Cette nouvelle est particulièrement axée sur le football. Prenez ma circonscription, les fans de rugby sont autorisés à revenir, mais il n’y a pas de clubs professionnels dans le Kent, donc il n’y a actuellement aucun rugby à regarder. Cela reste un problème qui doit être traité et résolu.

Mais le retour des fans va également au-delà du sport lui-même et dans l’énorme écosystème du sport. Une fois que vous autorisez les fans, vous activez d’autres entreprises qui prennent en charge cela.

Nous ne pouvons pas sous-estimer qu’il s’agit d’un pas de géant, même s’il doit y avoir beaucoup d’attention avant que le nombre de spectateurs revienne à un niveau supérieur.

Les grands événements sportifs valent 200 millions de livres sterling chaque année pour l’économie londonienne, qui a subi les effets de la fermeture. La ville a perdu quatre matchs de la NFL à Londres cette année, qui rapportent énormément d’argent, et les finales ATP ont dit au revoir à Londres sans aucun spectateur.

Nous devons nous assurer que nous commençons à ouvrir ces événements majeurs aux fans en raison de cet avantage économique et pas seulement à cause du sport, mais aussi du dynamisme économique du tourisme qui l’entoure. Ce n’est que le début et j’applaudis le Evening Standard dans sa campagne pour ramener les fans.