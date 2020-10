Les Colts d’Indianapolis sont aux prises avec des problèmes de COVID-19 avant leur match contre les Bengals de Cincinnati. Vendredi, l’équipe a annoncé qu’elle devait fermer son centre de pratique en raison de plusieurs tests COVID-19 positifs. Les Colts travaillent à distance jusqu’à ce qu’ils reçoivent plus d’informations.

«Ce matin, nous avons été informés que plusieurs personnes au sein de notre organisation ont été testées positives pour le COVID-19», ont déclaré les Colts dans un communiqué. “L’équipe est actuellement en train de confirmer ces tests. Entre-temps, le centre de pratique sera fermé et l’équipe travaillera à distance tout en suivant les protocoles de la NFL. Nous sommes en communication avec la NFL et aurons plus d’informations lorsqu’elles seront disponibles.”

Le résultat des retests déterminera si leur match contre les Bengals sera reporté. Jeudi, les Falcons d’Atlanta ferment leur établissement après qu’un membre du personnel a été testé positif pour le coronavirus. Ils ont été autorisés à retourner à l’établissement vendredi après n’avoir eu aucun test positif supplémentaire. Les équipes fermeront l’établissement au premier signe de COVID-19 positif pour des raisons de précaution.

Si les Colts étaient obligés de reporter leur match, cela signifierait que la semaine 6 serait un bye pour eux. Cependant, leur semaine de congé est la semaine 7 et les Bengals devraient affronter les Browns cette semaine-là. La NFL devra faire des ajustements à l’horaire pour que les Colts et les Bengals puissent jouer et terminer la saison régulière à temps. Un autre mouvement que la ligue pourrait faire est d’ajouter une autre semaine à la saison et de repousser les séries éliminatoires.

“Nous perdons cette flexibilité alors que vous voyez au fil des semaines que nous devons nous ajuster, et c’est ce que nous devons éviter”, a déclaré le vice-président exécutif des opérations de football de la NFL, Troy Vincent, par CBS Sports. «Au fur et à mesure que la saison avance, nous perdons les byes. La fenêtre de 18 semaines, le commissaire a fait référence que dans son discours d’ouverture, l’accent est mis sur les 256 matchs de la fenêtre de 17 semaines, sachant que potentiellement si la saison continue de progresser et tout arriver, la 18e semaine pourrait être une option pour lui. “

Les Colts ont actuellement un dossier de 3-2 et à la deuxième place de l’AFC Sud. Dimanche dernier, l’équipe a perdu les Browns de Cleveland et le quart Philip Rivers a eu du mal, lançant deux interceptions dans la défaite. Rivers a signé avec les Colts cette dernière intersaison après avoir passé 16 ans avec les Chargers de San Diego / Los Angeles.