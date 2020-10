Le receveur large des Indianapolis Colts DeMichael Harris a pris le terrain pour la première fois le 18 octobre lorsqu’il a affronté les Bengals de Cincinnati. Il a récolté trois réceptions pour 29 verges lors de ses débuts, mais a suscité des critiques pour son numéro de maillot. Harris portait le numéro 12, que l’ancien premier choix au classement général Andrew Luck a enfilé pendant sept ans avant de prendre sa retraite soudainement.

Les fans ont exprimé leur colère après avoir vu Harris sous le maillot n ° 12 et il a dû répondre aux questions sur sa tenue vestimentaire. Le recrue non repêché a expliqué qu’il n’avait aucune envie de remplacer Luck et qu’il n’y avait pas de mauvaise volonté dans la décision de porter le numéro. C’était en fait juste une question de disponibilité. Harris n’avait d’autre choix que de porter le n ° 12.

Béni au-delà de toute mesure # 12Guage 💣💥 pic.twitter.com/0NYZZDGD01 – DeMichael Harris (@ only1demike) 19 octobre 2020

“Ils m’ont dit que le numéro 12 était le seul numéro disponible”, a expliqué Harris aux journalistes mardi. “C’est juste un chiffre. Andrew Luck était un excellent joueur, le choix n ° 1 du repêchage bien sûr. Mais j’essaie juste de faire une déclaration par moi-même. Je ne suis pas trop grand dans les chiffres, qui l’avaient avant moi. et tout ça. Mais je comprends que c’était de la chance, donc je sais que c’est un gros problème. “

Selon les règles de la NFL, il n’y a qu’un nombre limité de maillots disponibles pour les récepteurs larges. Ils doivent être compris entre 10-19 et 80-89. Rien d’autre n’est autorisé par le manuel de la ligue. De ces nombres, la majorité sont actuellement prises par des joueurs actifs ou ont été retirés.

Les Colts ont pris leur retraite respectivement 18, 19, 82 et 89 en l’honneur de Peyton Manning, Johnny Unitas, Raymond Berry et Gino Marchetti. Ils ne sont plus disponibles pour les athlètes. De même, Reggie Wayne (n ° 87) et Marvin Harrison (n ° 88) sont tous les deux dans l’anneau d’honneur.

10: Fontaine de Daurice

11: Michael Pittman

13: TY Hilton

14: Zach Pascal

15: Parris Campbell

16: Ashton Dulin

17: Philip Rivers

80: Trey Burton

81: Mo Alie-Cox

83: Marcus Johnson

84: Jack Doyle

85: Dezmon Patmon

86: Noah Togiai

Plusieurs équipes sont confrontées à des problèmes similaires en raison du nombre de joueurs du Hall of Fame dans leur histoire respective. Beaucoup décident de retirer les numéros en signe de respect pour tout ce qui est accompli. Cependant, il existe une franchise qui adopte une approche différente en transmettant un numéro légendaire.

Le receveur large recrue des Dallas Cowboys, CeeDee Lamb, porte actuellement le numéro 88 de l’équipe américaine, mais il n’est pas le seul joueur talentueux à le faire. Plus de 30 joueurs ont revêtu le maillot emblématique, dont le Hall of Famer Michael Irvin. De plus, Dez Bryant et Drew Pearson ont brillé pour les Cowboys en portant le n ° 88.