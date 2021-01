Le maire Sadiq Khan a exposé tous les détails d’une multitude d’augmentations, en moyenne de 2,6% conformément aux ordres du gouvernement, sur le réseau Transport for London – mais a déclaré que plusieurs tarifs clés seraient gelés.

Dans l’ensemble, les changements devraient augmenter les revenus de TfL de 60 millions de livres d’ici la fin de l’année, bien que cela dépendra également de l’utilisation des transports publics alors que la capitale émergera de la troisième vague de la pandémie.

Les critiques conservateurs ont déclaré que les augmentations – les premières hausses généralisées depuis que M. Khan a pris ses fonctions en 2016 – équivalaient à un «triple coup dur» en plus de la hausse de 9,5% du maire de sa part de la taxe d’habitation à partir d’avril et de sa décision de maintenir le péage urbain. à 15 £ jusqu’à l’automne.

Changements clés

Le «plafond» quotidien de paiement à l’utilisation pour les voyages multiples utilisant des cartes Oyster ou sans contact augmentera de 1,9% à 3,3%.

Les tarifs des bus augmenteront de 5 pence à 1,55 £.

Les tarifs des huîtres simples et des tubes sans contact dans la zone 1 seront gelés à 2,40 £, en heures et en heures creuses, mais augmenteront de 10 pence pour les trajets dans les zones 1 à 2, à 3 £ en pointe et 2,50 £ en heures creuses.

Les frais d’accès quotidiens de 2 £ pour un vélo Boris restent inchangés.

Un voyage sur le téléphérique traversant la Tamise, qui relie North Greenwich et les Royal Docks, augmentera de 50 pence, soit 11,1%, à 5 £.

Les tarifs en espèces de 4,90 £ et 5,90 £ pour le métro jusqu’à trois et cinq zones augmenteront respectivement à 5,50 £ et 6 £, le tarif de 6 £ pour les zones 1-6 restant inchangé.

Les moins de 11 ans accompagnés continueront à voyager gratuitement.

Ce que cela signifie pour TfL

Les détails publiés par City Hall indiquent que les augmentations devraient produire un rendement de revenu sur 12 mois de 74 millions de livres sterling, dont 34 millions de livres pour le métro de Londres; 31 millions de livres sterling pour le bus; et 9 millions de livres sterling pour le DLR, les tramways, le London Overground et le TfL Rail.

Cependant, comme l’augmentation des tarifs en 2021 a été retardée de deux mois à la demande du ministère des Transports pour coïncider avec les augmentations des services ferroviaires nationaux, le rendement total attendu pour les 10 mois restants de 2021 tombe à environ 60 millions de livres sterling.

L’augmentation de 5 pence des tarifs de bus équivaut à une augmentation de 3,3%, mais était le «montant minimum par lequel le tarif pouvait être augmenté» et constitue la première augmentation depuis 2014.

Le plafond de bus et de tramway d’un jour est augmenté à 4,65 £, soit le prix de trois tarifs simples. L’abonnement de sept jours pour le bus et le tramway est augmenté à 21,90 £.

Le billet de bus gratuit Hopper est conservé et continuera à permettre des transferts gratuits illimités dans l’heure suivant un premier voyage payant.

Sur Emirates Air Line, tous les tarifs augmenteront globalement de 10% – y compris les tarifs enfants et les tarifs en espèces – et généreront une augmentation des revenus d’environ 12%, soit 400000 £ en 2021.

Le voyage gratuit pour les jeunes de moins de 18 ans restera en place.

‘Inévitable’

M. Khan a déclaré: «Les Londoniens savent que j’ai fait tout mon possible pour rendre les transports publics plus abordables depuis que je suis devenu maire – y compris en introduisant le tarif illimité du bus Hopper et en gelant tous les tarifs TfL depuis ma prise de fonction – ce qui a permis au ménage londonien moyen d’économiser plus de 200 £.

«Malheureusement, cette année, les ministres ont insisté sur une augmentation de RPI + 1 pour cent des tarifs afin que TfL puisse obtenir le soutien d’urgence du gouvernement nécessaire en raison de la pandémie mondiale.

«Les transports publics devraient être abordables pour tous, je suis donc heureux d’avoir pu lutter contre les propositions gouvernementales encore pires visant à supprimer la gratuité des voyages pour les moins de 18 ans et les concessions pour les plus de 60 ans, ainsi qu’une augmentation plus importante des tarifs.

La directrice de London TravelWatch, Emma Gibson, a déclaré: «Les Londoniens ne seront pas heureux de ces hausses de tarifs, en particulier ceux qui souffrent financièrement à cause de la pandémie.

«Mais nous sommes heureux de voir que les tarifs des bus ont été maintenus à un niveau relativement bas, car les bus sont les plus utilisés par les Londoniens à faible revenu, y compris les nombreux travailleurs clés qui font fonctionner la capitale.

Keith Prince, porte-parole des transports des conservateurs de la GLA, a déclaré que la hausse des tarifs était «inévitable».

Il a déclaré: «Le maire a perdu des milliards de livres en ne livrant pas Crossrail, en gelant les tarifs et en fermant les yeux sur les déchets chez TfL.

«En ne parvenant pas à maîtriser les finances de TfL, Khan a frappé les Londoniens d’un triple coup dur en augmentant leur taxe d’habitation, leurs tarifs TfL et la taxe de congestion.